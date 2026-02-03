Presenta:

Con dos dudas, cuatro debuts y una larga espera, Deportivo Maipú inicia el año ante un viejo conocido

El equipo de Alexis Matteo ajusta detalles para el debut en la temporada, que será este jueves ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina.

Federico Acosta

El entrenador Alexis Matteo tiene casi todo listo para el debut del Deportivo Maipú en la temporada.

Prensa Deportivo Maipú

Luego de una extensa e inédita pretemporada tras el último partido oficial, que se jugó el 12 de octubre pasado, Deportivo Maipú cuenta las horas para el debut en la temporada, previsto para este jueves ante Deportivo Riestra por la primera ronda de la Copa Argentina.

De aquel último partido ante Estudiantes de Buenos Aires, por la fase inicial del reducido 2025, pasaron casi cuatro meses de cara al choque ante el Malevo, un viejo conocido del Cruzado tras la final del reducido 2023, en un encuentro que se jugará desde las 19 en el estadio Ciudad de Caseros.

El último partido oficial de Maipú fue en octubre pasado, en la derrota por 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires.

Y a la espera del debut en la Primera Nacional, que será frente a Agropecuario de Carlos Casares como visitante, el Rojo se prepara para su primera prueba del año luego de un mercado de pases en donde el club de calle Vergara tuvo como principal propósito mantener la base del plantel anterior.

Deportivo Maipú, con dos dudas y cuatro debuts

De cara al partido del jueves, el DT Alexis Matteo mantiene dos dudas en el equipo titular. En defensa, Nicolás Fernández pelea un lugar con Juan Pablo de la Reta, que acusa problemas físicos, mientras que en ofensiva Franco Saccone y Tomás Silva pugnan por ser el acompañante del paraguayo Felipe Rivarola.

Felipe Rivarola, ex Atlético San Martín, aparece como la carta de gol de Maipú para la temporada que comienza.

De no ocurrir ningún imprevisto, la probable formación del Cruzado para el debut en el año será con Galardi; Faggioli, Arnijas, Agüero, De la Reta o N. Fernández; Bonfigli, Arno, Gobetto, Eggel; Saccone o Silva y Rivarola. De esta manera, se podrían dar los debuts de Galardi, Fernández, Gobetto y Rivarola.

