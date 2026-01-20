La AFA definió la programación para el debut de Godoy Cruz y Maipú en la Primera Nacional 2026

Luego de la postergación del inicio del torneo, la AFA dio a conocer cómo se jugará la primera fecha del máximo certamen de ascenso.

Mariano Toedtli, DT del Tomba, y Alexis Matteo, DT del Cruzado, ya diagraman el debut en la temporada 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este martes la programación tentativa para el desarrollo de la primera fecha de la Primera Nacional, que finalmente comenzará el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de febrero, y no el del 7 y 8 como se determinó en un principio.

Luego de la reprogramación del comienzo del certamen, sin motivos oficiales, ahora la entidad dio a conocer cómo se disputará la jornada inaugural del máximo campeonato de ascenso, que contará con modificaciones en relación a lo informado en un primer momento.

Sede de la AFA, en el microcentro porteño A menos de un mes del inicio de la Primera Nacional, la AFA reprogramó la primera fecha. Si bien resta la confirmación definitiva, una vez que se resuelva qué partidos serán televisados, el torneo comenzará el viernes 13 de febrero a las 17 con el juego entre San Miguel y Central Norte de Salta en Los Polvorines.

La AFA anunció que día jugarán Godoy Cruz y Maipú Respecto a los equipos mendocinos, los partidos tanto del Tomba como del Cruzado sufrieron modificaciones de días y de horarios para su debut oficial en la temporada 2026.