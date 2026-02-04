Maipú viajó a Buenos Aires con una buena noticia: vuelve Matías Viguet a una convocatoria

Deportivo Maipú inicia su año oficial mientras piensa en la Primera Nacional y celebra el regreso de Matías Viguet a una convocatoria.

Deportivo Maipú ya está camino a Buenos Aires para afrontar su primer compromiso oficial de la temporada y lo hará con un condimento que va más allá del rival y la competencia. El cruce ante Deportivo Riestra por los 32avos de final de la Copa Argentina marcará el regreso de Matías Viguet a una lista de convocados, luego de un largo y duro proceso de recuperación.

El encuentro se disputará este jueves desde las 19hs en el estadio Ciudad de Caseros y significará el inicio formal del ciclo competitivo para el equipo dirigido por Alexis Matteo, que llega tras una pretemporada intensa y con el plantel prácticamente definido.

Un regreso esperado ante Deportivo Riestra La principal novedad en la nómina es la presencia de Matías Viguet, quien vuelve a integrar una convocatoria oficial tras la grave lesión sufrida en junio del año pasado. El mediocampista se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido ante Atlanta, lo que lo obligó a pasar por el quirófano y atravesar varios meses de rehabilitación.

Si bien no está previsto que sume minutos frente a Riestra, su inclusión representa un paso clave en el proceso de retorno del ex jugador de San Martín, Independiente Rivadavia y Boca, y una señal positiva para el cuerpo técnico de cara a lo que viene.

Maipú 2 El Deportivo Maipú se prepara para el debut en la Primera Nacional. Deportivo Maipú ya muestra su base Durante la pretemporada, Matteo fue moldeando una base de equipo que se repitió en los amistosos ante Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Rangers de Talca, con variantes puntuales pero una idea clara. Ese recorrido le permitió al entrenador sacar conclusiones y definir gran parte de los nombres que hoy forman parte de la convocatoria para la Copa Argentina.