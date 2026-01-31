La Municipalidad de Maipú extendió un operativo integral tras la tormenta: cómo se trabajó

Desde la Municipalidad de Maipú informaron cuáles fueron las labores que se realizaron por la tormenta. Los detalles.

La jornada del viernes estuvo marcada por intensas lluvias y ráfagas de viento que provocaron caída de ramas, anegamientos y complicaciones en distintos sectores de la provincia y, a raíz de esto, el municipio de Maipú puso en marcha un operativo integral de emergencia.

La celeridad de los equipos municipales fue clave, por lo que en cuestión de minutos se organizaron cuadrillas, se distribuyó maquinaria pesada y se establecieron prioridades de acción. Gracias a esa respuesta inmediata, se logró restablecer la circulación en arterias principales, contener riesgos en zonas críticas y brindar asistencia a familias afectadas. El despliegue abarcó todo el territorio departamental.

Los detalles del operativo de Maipú Tras la tormenta, el municipio de Maipú desplegó cuadrillas en toda la extensión de la comuna. Se llegó a la zona este, la zona sur y el área metropolitana. El trabajo se concentró en el despeje de calles y arterias principales, garantizando la circulación y el acceso a los barrios.

Las tareas incluyeron la remoción de árboles y ramas caídas, que habían obstruido caminos y representaban un riesgo para los vecinos. Al mismo tiempo, se realizaron acciones de prevención ante la posible caída de postes de luz, con inspecciones en sectores críticos y refuerzo de la seguridad en espacios públicos.