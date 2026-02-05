Debuta el Deportivo Maipú: se mide ante Riestra por la Copa Argentina

Luego de una pretemporada extensa e inédita , Deportivo Maipú pone primera en la temporada y este jueves desde las 19 enfrentará a Deportivo Riestra por la primera ronda de la Copa Argentina , en el estadio Ciudad de Caseros .

El equipo dirigido por Alexis Matteo vuelve a jugar por los puntos tras su último compromiso oficial, disputado el 12 de octubre ante Estudiantes de Buenos Aires en el reducido 2025. Pasaron casi cuatro meses de trabajo y preparación para llegar a este estreno, que aparece como la primera gran prueba del año.

El duelo ante el Malevo no será uno más. Riestra es un viejo conocido del Cruzado , rival con antecedentes recientes y un recuerdo todavía latente de la final del Reducido 2023, lo que le agrega un condimento especial al cruce.

Para el partido de esta tarde, el entrenador mantiene dos interrogantes en la formación inicial. En defensa, Nicolás Fernández disputa el puesto con Juan Pablo de la Reta , que llega con lo justo desde lo físico. En ofensiva, Franco Saccone y Tomás Silva compiten por acompañar al paraguayo Felipe Rivarola .

El entrenador Alexis Matteo tiene casi todo listo para el debut del Deportivo Maipú en la temporada.

Si no hay sorpresas, el equipo que saldrá al campo sería:

Galardi; Faggioli, Arnijas, Agüero, De la Reta o N. Fernández; Bonfigli, Arno, Gobetto, Eggel; Saccone o Silva y Rivarola.

De confirmarse esta alineación, podrían darse hasta cuatro debuts oficiales con la camiseta del Cruzado: Galardi, Fernández, Gobetto y Rivarola.

La vuelta de Matías Viguet, la noticia que ilusiona

Más allá de lo futbolístico, la principal novedad del día pasa por el regreso de Matías Viguet a una convocatoria oficial. El mediocampista vuelve a estar disponible tras la grave lesión sufrida en junio del año pasado, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ante Atlanta.

Aunque no está previsto que sume minutos frente a Riestra, su presencia en la nómina representa un paso fundamental en su recuperación y una señal alentadora de cara al exigente calendario que se viene, con la Primera Nacional a la vuelta de la esquina.