Tremendo descargo de Fernando Zaniratto tras ser despedido de Gimnasia: "Me echan ante el primer mal momento"

Fernando Zaniratto se mostró sorprendido e indignado en redes sociales luego de que lo echaran de Gimnasia y apuntó contra la dirigencia.

Tras perder 3-0 como local contra Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata tomó la inesperada decisión de despedir a Fernando Zaniratto como director técnico. Si bien acumulaba tres derrotas consecutivas y no venía jugando bien, el equipo no había tenido un mal comienzo de año y estaba a solo 3 puntos de los puestos de playoffs del Torneo Apertura.

Lucho, que venía trabajando en las divisiones inferiores desde hace algunos años, había asumido en octubre del 2025 con el objetivo de evitar el descenso. Y el Lobo no solo salvó la categoría, sino que además terminó llegando a semifinales del Clausura, razón por la cual confirmaron al entrenador para este 2026. Sin embargo, apenas unos meses después, lo descontinuaron. Fueron 19 partidos dirigidos entre los dos años, con un balance de 9 triunfos, 2 empates y 8 caídas.

Fernando Zaniratto apuntó contra la dirigencia Descargo Fernando Zaniratto 1 Fernando Zaniratto se expidió en su cuenta de Instagram. @ferluchozaniratto Tras conocerse su salida, el ahora ex DT tripero emitió un fuerte descargo en redes sociales: "Hoy me invade una tristeza inexplicable. Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos sextos; perdimos y ciclo cumplido", comienza el texto que compartió en sus historias de Instagram.

Tras esto, apunta directamente contra la dirigencia de Gimnasia: "¿Este es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos", destaca. Y hace un contundente reclamo: "Coherencia, por favor".

Los agradecimientos a los jugadores y la hinchada Descargo Fernando Zaniratto 2 Fernando Zaniratto agradeció al plantel y a los hinchas triperos. @ferluchozaniratto En otra historia, Zaniratto le dedicó unas palabras al plantel: "Es momento de agradecer a los jugadores, que no son responsables en lo más mínimo de mi salida. Se entregan al máximo día a día, hay un grupo excelente y les deseo lo mejor porque se lo merecen", reconoció en primera instancia.