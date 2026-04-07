Lothar Matthaus destrozó a Vinícius Junior: "Provoca sin cesar y luego se queja y lloriquea"

En la previa del choque de ida entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions, Lothar Matthaus criticó brutalmente al brasileño.

Este martes a las 16:30 (hora de Argentina), Real Madrid y Bayern Múnich abrirán la llave de cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu, en lo que promete ser uno de los mejores partidos del año y que ya comenzó con los ánimos caldeados luego de las picantes declaraciones de Lothar Matthaus, ídolo del cuadro bávaro, contra Vinícius Jr.

El histórico mediocampista alemán campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Italia 1990 no se quedó callado al ser consultado sobre al astro brasileño, destacándolo como jugador, pero disparándole con munición pesada al recriminarle por sus actitudes dentro de la cancha.

La durísima crítica de Lothar Matthaus a Vinícius Junior “Es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin cesar. Cuando alguien le hace una entrada en condiciones, solo se queja y lloriquea”, sentenció en diálogo con Sky Sports.

Vinícius Jr festejo Real Madrid vs Manchester City Matthaus criticó a Vinícius Jr por sus actitudes dentro del campo de juego. @RealMadrid El entrenador alemán, de 65 años, también puso el foco en la reacción de Vinícius Jr tras quedarse sin el Balón de Oro 2024, galardón que finalmente fue para Rodri. El brasileño optó por no presentarse en la ceremonia y encendió la polémica con un mensaje en redes sociales en el que cuestionó abiertamente el resultado.