La situación bizarra que se podría dar en el debut de San Lorenzo en la Sudamericana, ante Recoleta FC

Este miércoles a las 19 horas, San Lorenzo hará su debut en la Copa Sudamericana 2026 visitando a Recoleta FC de Paraguay en el Defensores del Chaco.

El insólito momento que podría vivir San Lorenzo en su debut en la Copa Sudamericana ante Recoleta FC de Paraguay.

Luego de un trabajado triunfo frente a Estudiantes, San Lorenzo cambió el chip y se puso en modo Copa Sudamericana. Esto se debe a que este miércoles a las 19:00 (hora de Argentina), el equipo dirigido por Gustavo Álvarez hará su estreno en el certamen continental visitando a Recoleta FC de Paraguay en el Defensores del Chaco.

Mientras el entrenador del Ciclón ultima detalles sobre el equipo que saldrá a la cancha a buscar los primeros tres puntos, se sumó una situación bizarra en el armado del conjunto guaraní: Luis Viale, el presidente de 51 años, está anotado en la lista de buena fe y podría llegar a jugar en un caso “extremo”.

El presidente de Recoleta de Paraguay podría jugar la Copa Sudamericana La noticia fue confirmada por Jorge González, entrenador de Recoleta FC y el mismo que ya hizo debutar al mandamás en la última fecha del Torneo Clausura de Primera División de Paraguay 2025 (en aquel día ingresó a los 91 minutos del encuentro y rompió el récord futbolista de mayor edad en disputar un encuentro en el fútbol paraguayo a sus 51 años, 11 meses y 20 días).

El presidente de Recoleta FC debutó en el fútbol paraguayo a sus 51 años X @ataque_futbolero “No es la primera vez que nuestro presidente disputa un partido local. Él ya estuvo jugando en otros equipos. Es un presidente atípico, pero conoce muy bien nuestro fútbol. Es alguien positivo, está en los entrenamientos, los chicos lo respetan y lo quieren. Somos uno de los pocos clubes en Paraguay que tiene todo pago al día. Está en la lista de la Sudamericana, pero me pidió solamente sumar minutos en un caso extremo. Solo si estamos clasificados, él podría jugar”, sentenció el DT en diálogo con DSports Radio.

En caso de que el elenco paraguayo logre clasificar con antelación en el grupo que comparte también con Santos (Brasil) y Deportivo Cuenca (Ecuador), el debut de Luis Viale en el plano continental podría darse en el Nuevo Gasómetro, ya que en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana visitarán al Ciclón.