El nuevo y severo comunicado de la CBF por el escándalo Prestianni-Vinícius: "Exigimos un castigo ejemplar"

La Confederación Brasileña de Fútbol incitó a la UEFA y la FIFA a actuar con rigor tras el incidente entre Prestianni y Vinícius en Benfica-Real Madrid.

El escándalo de racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. sigue en la primera plana de la agenda del fútbol mundial. 2 días después de los hechos y a 6 días de la revancha en el Santiago Bernabéu, siguen apareciendo testimonios y pronunciamientos de distintas figuras e instituciones; entre ellas, la Confederación Brasileña de Fútbol.

La CBF ya se había manifestado el mismo martes, en pleno partido del Benfica y el Real Madrid, con una publicación en redes sociales en solidaridad con su futbolista estrella. Este jueves decidió ir más a fondo y emitió un nuevo comunicado en su sitio web oficial en el que incitó a los organismos competentes a actuar con la mayor severidad.

El nuevo comunicado de la CBF Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/2024623884914290996?s=20&partner=&hide_thread=false Entidade cobrou investigação minuciosa e punição exemplar a todos os envolvidoshttps://t.co/cz6SodS5wb pic.twitter.com/5Vz6eqFsGD — brasil (@CBF_Futebol) February 19, 2026 "La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitó a la FIFA y a la UEFA que sean estrictas en las sanciones a los implicados en el nuevo caso de racismo cometido contra Vinicius Jr. en cartas enviadas a las entidades este jueves 19 de febrero. En el documento, firmado por el presidente Samir Xaud, la CBF reiteró que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los insultos racistas", comienza el texto.

"La CBF agradeció a la FIFA el gesto público de solidaridad de su presidente, Gianni Infantino, y elogió los cambios en los artículos 15 y 30 del código disciplinario de la organización, que ofrecen nuevos mecanismos y formas de combatir y erradicar la discriminación en el fútbol", continúa el documento.

Luego, de la alusión al máximo ente internacional, se enfoca en el del Viejo Contiente: "En su declaración a la UEFA, la CBF destacó que la institución europea ha sido líder en la lucha contra el racismo y la discriminación, con políticas diseñadas para prevenir y sancionar las conductas discriminatorias. También mencionó el Artículo 2 de sus estatutos, que establece como uno de sus objetivos promover el fútbol sin ninguna forma de discriminación, y el Artículo 7bis, que refuerza la obligación de sus miembros de implementar medidas efectivas para frenar las nuevas ofensas raciales mediante políticas de prevención y sanciones severas".