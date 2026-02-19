La sanción que cumple Prestianni en Portugal y su decisión a días de una revancha caliente en el Bernabéu

Mientras la UEFA analiza lo sucedido entre él y Vinícius, Prestianni debe afrontar otro castigo disciplinario con Benfica en la Primeira Liga portuguesa.

Gianluca Prestianni se encuentra en el ojo de la tormenta tras el escándalo de racismo entre él y Vinícius que se desencadenó el martes en pleno Benfica- Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League. El ex Vélez fue acusado por el crack brasileño de decirle "mono" luego de que metiera el gol del triunfo merengue.

Si bien en ese momento no se pudo corroborar que hubiera proferido el presunto insulto, ya que tenía lo boca tapada con la camiseta, la UEFA abrió un informe y el argentino se expone a un castigo muy severo si lo consideran culpable. Pero mientras espera la resolución, antes deberá afrontar otra sanción en el torneo local.

La sanción que deberá cumplir Gianluca Prestianni en Portugal Gianluca Prestianni Prestianni no podrá jugar el próximo partido del Benfica por la Primeira Liga de Portugal. @SLBenfica Es que el delantero de 20 años no podrá jugar el próximo partido de las Águilas por la fecha 23 de la Primeira Liga de Portugal ante el AVS. El pasado viernes, en el triunfo 2-1 contra Santa Clara, fue amonestado a los 90 minutos y llegó a las 5 amarillas, por lo que debe cumplir una suspensión de un encuentro.

Por lo tanto, José Mourinho no podrá contar con él en un compromiso en el que Benfica es igualmente favorito, pero a una altura del campeonato en el que tiene poco margen de error. A falta de 12 fechas, el equipo rojo se encuentra 3° en la tabla de posiciones con 52 puntos, 7 menos que Porto, puntero con 59. El Sporting es 2° con 55 unidades.