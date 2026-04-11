La tajante postura de Claudio Úbeda sobre el polémico penal de Boca ante Independiente: "Fue claro"

Claudio Úbeda fue consultado por el controversial fallo que le permitió a Boca llegar desde los doce pasos al empate en el clásico antes del descanso.

Fue un duelo muy marcado por el polémico penal que le cobraron al Xeneize en el cierre del primer tiempo por una discutible falta sobre Alan Velasco y a través del cual llegó la igualdad en los pies de Milton Giménez. Todo el Rojo protestó el fallo y fue uno de los principales temas que abordó Leandro Desábato en su rueda de prensa, a la que asistió en reemplazo de Gustavo Quinteros, quien había sido expulsado en la misma secuencia.

Claudio Úbeda habló del penal polémico para Boca Claudio Úbeda habló del penal polémico para Boca Más tarde, en su propia conferencia, el Sifón también se metió en el controversial fallo y fue tajante y conciso con su postura: "Voy a ser cortito. No sabía que habían hablado de eso. El penal fue penal. Fue claro. Se revisó y nosotros lo vimos también. Hay una infracción muy clara que se ve", sentenció al respecto.

A su vez, se metió en la otra gran polémica del partido: "También fue muy clara la mano del defensor de Independiente (Santiago Arias) antes de su gol. Lo que pasa es que el árbitro se demora porque la jugada terminó mucho después, pasó de largo y de ahí nació el 1-0", remarcó el DT de Boca.