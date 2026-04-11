Úbeda cambió todo el equipo: cuándo fue la última vez que Boca jugó con un once totalmente alternativo

Para enfrentar a Independiente, Claudio Úbeda modificó a todos los jugadores respecto del último partido, algo que no sucedía hace años en Boca.

Boca Juniors juega un clásico muy prometedor en la Bombonera contra Independiente. Si bien se trata de un compromiso importante por el rival y la instancia del Apertura pensando en los playoffs, Claudio Úbeda tomó la drástica decisión de cambiar todos los titulares respecto del último partido contra la Universidad Católica, priorizando los duelos contra Barcelona de Guayaquil y River.

Para enfrentar al Rojo, el Xeneize saltó a la cancha con una formación completamente alternativa: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez y Ángel Romero.

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¡Así formará #Boca para recibir a Independiente en casa!#DaleBoca pic.twitter.com/u3QONuMXr0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 11, 2026 Con esto, el Sifón no repitió ningún hombre respecto del once inicial que jugó en Chile el pasado martes, que era: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Jorge Almirón había sido el último en cambiar lo once jugadores en 2023 Esto es algo que no sucedía en Boca desde fines de 2023, cuando Jorge Almirón, DT por aquel entonces, había decidido resguardar a sus mejores futbolistas para la final de la Libertadores y en el duelo previo contra Estudiantes jugó con: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Aaron Anselmino, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude, Vicente Taborda; Lucas Janson y Norberto Briasco.