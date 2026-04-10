La polémica frase del presidente de Lanús sobre las chances de Boca en la Libertadores 2026: "No voy a entrar en detalles"

Nicolás Russo, presidente de Lanús, habló del presente del Xeneize y dejó un mensaje que muchos interpretaron entre líneas.

Nicolás Russo, titular de Lanús, confesó que quiere evitar a Boca en la Libertadores, pero se negó a ofrecer los reales motivos de su aseveración.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, generó revuelo al referirse a las posibles llaves de la Copa Libertadores y dejar en claro qué rival preferiría evitar. En una entrevista, el dirigente no dudó en apuntar contra Boca Juniors, uno de los grandes candidatos del torneo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente hicieron ruido en el mundo del fútbol. "Hoy tenés más controles, de VAR y de todo ese tema. Pero yo te digo la verdad, estamos en Copa Libertadores, yo quiero ganar. Si no ganás porque el equipo no le da, es otra historia. Pero si me decís un equipo que no me quiero cruzar, no tengo problemas de que juguemos con Flamengo, con Fluminense con Palmeiras, no quiero jugar con Boca", expresó.

El presidente de Lanús confesó que no quiere cruzarse con Boca en la Libertadores Los fuertes dichos de Nicolás Russo sobre la chance de jugar contra Boca Los fuertes dichos de Nicolás Russo sobre la chance de jugar contra Boca @CarnavalStream Ante la repregunta sobre los motivos, evitó profundizar pero dejó otra frase que alimentó la polémica: "Porque Boca tiene una necesidad imperiosa de ganar la Copa. No quiero jugar, no quiero entrar en detalles. Si me toca...".

Lejos de bajar el tono, el dirigente insistió con su postura y volvió a remarcar su idea: “Primero hay que ver si clasificás. Boca tiene un muy buen equipo. Es eso. Ya dije lo que tenía que decir”. Una declaración que, sin ser explícita, dejó lugar a múltiples interpretaciones.