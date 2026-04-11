Los desopilantes memes del polémico empate entre Boca e Independiente en la Bombonera

Boca Juniors e Independiente igualaron 1-1 este sábado por la noche en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Los de Avellaneda comenzaron ganando con un golazo de Matías Abaldo a los 8 minutos, pero Milton Giménez lo empató para los de la Ribera a los 45' con un muy discutido penal.