Boca juega una "final" ante la U. Católica por la clasificación a los octavos de la Libertadores: hora y TV

Boca se juega la clasificación a los octavos de final de la Libertadores frente al conjunto trasandino. Si el Xeneize gana se mete, sino afuera del certamen.

Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

Boca debe ganar si o si para meterse en los octavos de final Boca llega a este encuentro en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en esta Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final.

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En la última fecha, los dirigidos por Claudio Úbeda protagonizaron un discreto empate como local por 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil, en un encuentro donde disputaron gran parte del segundo tiempo con un jugador más. De cara a este enfrentamiento, Boca no podrá contar con varias de sus figuras, como el mediocampista Santiago Ascacíbar, quien debe cumplir una fecha de suspensión, además del delantero uruguayo Miguel Merentiel, este último lesionado.