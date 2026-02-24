Papelón del Inter en la Champions: cayó 5-2 en la serie ante Bodo Glimt y quedó eliminado en playoffs
Sin Lautaro Martínez en cancha, el Inter volvió a perder ante el humilde equipo noruego en Italia y se despidió del certamen donde venía de ser finalista.
La noche que pintaba para remontada terminó en pesadilla. El Inter de Milán quedó eliminado de la Champions League tras perder 2-1 en Italia ante el Bodo Glimt de Noruega y cerrar un global lapidario de 5-2. Un golpazo inesperado para uno de los grandes candidatos.
El que lo vivió con impotencia fue Lautaro Martínez. El Toro no pudo estar por la distensión en el sóleo izquierdo que sufrió en el 1-3 de la ida y siguió el partido desde uno de los palcos del mítico San Siro. Y claro, para el capitán y goleador del Nerazzurri mirarlo desde afuera fue un sufrimiento doble.
Te Podría Interesar
Bodo Glimt, el "mata gigantes" de la actual edición de la Champions League: ahora se cargó al Inter
Aunque el impacto es enorme por tratarse del gigante de la Serie A, no es la primera víctima pesada del conjunto noruego en esta edición. Ya había superado 3-1 al Manchester City como local y también dio el golpe 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano en la fase de liga, dos victorias que le permitieron meterse en los playoffs y dar este batacazo.
Así se despidió un Inter que en la Serie A se encamina al Scudetto (ya le sacó diez puntos de ventaja al Milan) y que venía de jugar dos finales de Champions en las últimas tres temporadas.
Contra quién van los noruegos en la próxima instancia
Ahora, Bodo Glimt se prepara para afrontar los primeros octavos de final en su historia. El rival saldrá del sorteo, pero se sabe que será uno de dos gigantes europeos: Manchester City, a quien ya le ganó en esta Orejona, o Sporting Lisboa. En ambos casos, definirá la serie en condición de local. Histórico.