Papelón del Inter en la Champions: cayó 5-2 en la serie ante Bodo Glimt y quedó eliminado en playoffs

Sin Lautaro Martínez en cancha, el Inter volvió a perder ante el humilde equipo noruego en Italia y se despidió del certamen donde venía de ser finalista.

La noche que pintaba para remontada terminó en pesadilla. El Inter de Milán quedó eliminado de la Champions League tras perder 2-1 en Italia ante el Bodo Glimt de Noruega y cerrar un global lapidario de 5-2. Un golpazo inesperado para uno de los grandes candidatos.

El que lo vivió con impotencia fue Lautaro Martínez. El Toro no pudo estar por la distensión en el sóleo izquierdo que sufrió en el 1-3 de la ida y siguió el partido desde uno de los palcos del mítico San Siro. Y claro, para el capitán y goleador del Nerazzurri mirarlo desde afuera fue un sufrimiento doble.

Bodo Glimt, el "mata gigantes" de la actual edición de la Champions League: ahora se cargó al Inter Aunque el impacto es enorme por tratarse del gigante de la Serie A, no es la primera víctima pesada del conjunto noruego en esta edición. Ya había superado 3-1 al Manchester City como local y también dio el golpe 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano en la fase de liga, dos victorias que le permitieron meterse en los playoffs y dar este batacazo.

Bodo Glimt dio el batacazo en Italia y eliminó al Inter de la Champions con un global de 5-2. Bodo Glimt dio el batacazo en Italia y eliminó al Inter de la Champions con un global de 5-2. Foto: EFE Así se despidió un Inter que en la Serie A se encamina al Scudetto (ya le sacó diez puntos de ventaja al Milan) y que venía de jugar dos finales de Champions en las últimas tres temporadas.