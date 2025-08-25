La llamativa decisión de Marcelo Gallardo en los citados de River ante Lanús: dejó afuera a 4 titulares

Este lunes por la noche, River enfrentará a Lanús en La Fortaleza y Gallardo presentaría un equipo con muchos cambios. El motivo.

Luego de eliminar a Libertad con suspenso en los penales y meterse en cuartos de la Libertadores, River tendrá una parada clave este lunes contra Lanús, a quien visitará desde las 21.15 con el objetivo de volver a ser puntero absoluto de la Zona B del torneo Clausura. Sin embargo, Marcelo Gallardo bajó el martillo y tomó una llamativa decisión en lo que respecta a la lista de concentrados para este partido.

Los titulares de River que no integran la lista para jugar ante Lanús La seguidilla viene siendo muy dura para el Millonario, mucho más después del desgaste del último jueves frente al equipo paraguayo en el que los de Núñez jugaron casi todo el segundo tiempo con diez hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo. En ese sentido, el Muñeco llegó a la conclusión de darle descanso a la mayoría de los titulares, a tal punto de que cuatro de ellos ni siquiera fueron citados para el choque ante el Granate.

Los jugadores que tendrán descanso pleno en La Fortaleza serán Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández. Incluso, el entrenador de River armó una lista acotada y tendrá 21 futbolistas disponibles para el encuentro por la sexta fecha del campeonato, por lo que tampoco completará el banco de suplentes y dispondrá de 10 relevos (son 12 en total los permitidos por reglamento).

River vs Libertad El equipo de Gallardo se enfrenta ante el Gumarelo en busca de un triunfo que lo clasifique a los cuartos de final. FotoBaires Con muchos cambios, la formación que piensa Gallardo No obstante, las sorpresas también se verán reflejadas en la formación titular, ya que Gallardo tiene decidido armar un mix y metería ¡entre seis y siete cambios! para visitar a Lanús. Esta fuerte medida del DT se debe a que el Millonario se medirá en tres días (el jueves) ante Unión, en Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina y preservará a casi todas las piezas intocables para ese partido.