¡Bombazo en Brasil! Neymar desmintió a Ancelotti y reveló por qué no lo convocó a la Selección: "Fue por una..."

Carlo Ancelotti había dejado a Neymar fuera de la convocatoria de la Selección, supuestamente, por cuestiones físicas, pero el crack del Santos lo contradijo.

La semana pasada, Carlo Ancelotti sorprendió al dejar afuera de la convocatoria de la Selección de Brasil para la doble fecha de Eliminatorias a tres figuras de renombre como Vinícius Jr, Rodrygo y Neymar, a quienes sí había incluido de la lista preliminar. En el caso de los últimos dos, adujo que se trataba de cuestiones físicas.

"Neymar no está porque tuvo un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo", había explicado al respecto el DT italiano en conferencia de prensa.

Neymar desmintió a Ancelotti sobre su no convocatoria a Brasil

Esta decisión generó un gran revuelo en suelo brasileño, ya que el ex Barcelona venía en levantada en cuanto a su estado y con bastante continuidad en el Santos. Y este domingo, luego del empate 0-0 ante Fluminense por el Brasileirao, el crack de 33 años agitó aún más el avispero al contradecir la versión de Carletto.

"Fue un edema muscular, algo incómodo, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día. Me van a venir bien todos los entrenamientos con mi equipo estos días para recuperarme", apuntó el 10 respecto del problema físico al que había referido el entrenador de la Verdeamarela.