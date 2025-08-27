Tras caerse Sampaoli, el Santos de Neymar tendrá a otro DT argentino

El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda fue confirmado hoy como nuevo director técnico del Santos FC , que atraviesa una etapa crítica de su historia.

Con Neymar como su principal figura, el “Peixe” se encuentra a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aunque también está a dos unidades de la zona de descenso y viene de descender por primera vez en su historia, en 2023.

Con este panorama, Vojvoda , con cinco años positivos al mando de Fortaleza, deberá devolverle la tranquilidad a un grande del fútbol brasileño y, sobre el mencionado “10”, afirmó que desea que “vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente”.

Atravesando una situación delicada, el Santos de Brasil apeló a los buenos resultados del argentino Juan Pablo Vojvoda , y lo contrató para que se haga cargo del primer equipo, firmando hasta finales del año próximo. Sin embargo, previo a la contratación del argentino, el elenco paulista había ido atrás de Jorge Sampaoli, quien ya entrenó al club paulista en 2019 y lo llevó a ser subcampeón del fútbol brasileño. Sin embargo, el ex entrenador de la Selección argentina confirmó públicamente que decidió desistir de la oferta en esta oportunidad, después de hacer un diagnóstico sobre las necesidades y solicitar algunos refuerzos que Santos no puede pagar.

Habiendo vuelto a la máxima categoría este año, consiguiendo el campeonato en su primera y única temporada disputando la Serie B, el año del Santos no podía haber empezado mejor, con la confirmación de la vuelta de Neymar , aunque los resultados no acompañaron.

El mal presente del Santos de Neymar

Si bien la temporada comenzó con la clasificación a la semifinal del Campeonato Paulista, en el que el exjugador del Barcelona marcó tres goles y dio tres asistencias en los siete partidos que disputó, el comienzo del Brasileirao le empezó a traer lesiones al jugador de 33 años, que perjudicaron el nivel del equipo. De los nueve partidos que Neymar se perdió, siete por lesiones en el muslo, uno por expulsión y otro por acumulación de amarillas, el Santos solo pudo ganar uno, mientras que empató dos y perdió en seis oportunidades.

De esta manera, aunque con el campeón olímpico en cancha consiguieron el 53% de los puntos, el elenco en el que supo jugar Pelé se fue hundiendo en la tabla de posiciones, llegando a la decimonovena ubicación tras la fecha 9. Aunque una racha de dos triunfos consecutivos había acercado al club a la zona de clasificación a competencias internacionales, una dura derrota por 6-0 sufrida a manos del Vasco da Gama generó la salida del anterior entrenador, Cleber Xavier, y el arribo del argentino.

Neymar entrenamiento Santos El Santos de Neymar atraviesa un presente complicado. Santos FC

Con su llegada al elenco paulista, Vojvoda se convertirá en el cuarto DT argentino del Santos en los últimos diez años, con las conducciones de Jorge Sampaoli, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, Ariel Holan, de febrero a abril de 2021, y Fabián Bustos, quien estuvo a cargo entre febrero y julio del 2022.

Fuente: NA