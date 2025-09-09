Insólito: Flamengo le pidió a la ONU ser reconocido como la primera nación simbólico-cultural del mundo

Flamengo presentó una solicitud formal a la Organización de las Naciones Unidas para que reconozca a la institución y a su hinchada.

El “Mengão” sorprendió con un pedido a la ONU y busca apoyo masivo de hinchas para ser considerado como una nación simbólico-cultural.

El Flamengo de Brasil no solo marca tendencia dentro del mercado futbolístico, sino que ahora también sorprendió con un anuncio fuera de lo común. A través de un comunicado oficial, el club informó que envió una solicitud a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ser reconocido como la “primera nación simbólico-cultural del mundo”.

En su publicación, el “Mengão” dejó en claro que busca posicionarse más allá de lo deportivo: “Somos un pueblo de más de 45 millones de personas unidas por un sentimiento común. Tenemos nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra bandera, nuestra forma de hablar”.

Zico, la voz de la campaña de Flamengo El histórico ídolo Zico fue el encargado de dar a conocer la iniciativa en un video institucional difundido por el club. En él, reafirmó la magnitud de la hinchada: “Si fuéramos un país, tendríamos la 36.ª población más grande del mundo. Somos más de 45 millones de personas unidas bajo una sola bandera”.

Además, la institución fue categórica en su mensaje: "Exigimos que la ONU nos reconozca como la primera Nación Simbólico-Cultural del Mundo".

Comunicado oficial de Flamengo Comunicado oficial de Flamengo