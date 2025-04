El campeón del mundo con la Scaloneta que Neymar quiere llevar al Santos: "Me vuelve loco..."

El regreso de Neymar al Santos fue uno de los más grandes acontecimientos que se dieron en el mercado de pases de principios de 2025, tanto a nivel local, regional y mundial. Sin embrago, en los casi tres meses que lleva en el fútbol brasileño, aún no ha logrado descollar como se esperaba debido a sus constantes lesiones, el gran problema que arrastra desde hace mucho tiempo y no le permiten tener continuidad.

Más allá de esto, hay grandes expectativas de que eventualmente pueda tener una recuperación plena y poder hacer una diferencia futbolística. A su vez, su mera presencia hace del Peixe un destino tentador para futbolistas que quizás nunca tuvieron oportunidad de jugar con un crack como es el ex Barcelona. Consciente de su poder de atracción, él mismo tiene algunos nombres en carpeta que le gustaría sumar al equipo; entre ellos, Leandro Paredes.

Paredes reveló que Neymar lo quiere llevar al Santos

Así lo reveló el propio campeón del mundo en una entrevista con los hermanos Gastón y Estaban Edul para su canal de YouTube, Los Edul. "Me está volviendo loco para que juegue en Santos, me sigue llamando, me manda mensajes...", detalló el 5 de la Scaloneta entre risas. Y agregó en la misma sintonía: "Le dije que no me moleste. Pero él me llama, me dice que quiere jugar conmigo".

Lean y Ney fueron compañeros de equipo en el París Saint-Germain, en el que coincidieron durante 4 años entre 2018 y 2022. Durante esas temporadas, ganaron 9 títulos juntos, todos locales, entre los que se destacan 3 campeonatos de la Ligue 1. Además, lograron llegar en 2020 a la final de la Champions League, la primera y hasta ahora única que disputó el conjunto parisino en su historia, aunque cayeron en la misma por 1-0 ante el Bayern Múnich.

Neymar y Paredes durante un entrenamiento con el París Saint-Germain. (Foto: @PSG_inside)

Por otro lado, en el mismo fragmento de la nota que salió a la luz en redes sociales, Paredes contó que tuvo un diálogo con Neymar luego de la histórica goleada por 4-1 de Argentina sobre Brasil un mes atrás en el Monumental por Eliminatorias: "Hablé con él. Me mandó un video del partido, riéndose y diciéndome que no hacía falta que jugáramos así. Me dijo que de afuera fue terrible", relató el volante central.