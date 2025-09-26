Tras anticipar su salida de Williams, Guenther Steiner lanzó una nueva predicción sobre Franco Colapinto

Franco Colapinto atraviesa semanas decisivas en la Fórmula 1 . El piloto argentino espera la confirmación de Alpine respecto de quién acompañará a Pierre Gasly en 2026, en medio de rumores, especulaciones y la expectativa generada por la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de la categoría.

En este contexto, Guenther Steiner , exjefe de Haas y una voz respetada en el paddock, volvió a dar su opinión sobre el presente del bonaerense. El italiano ya había sorprendido meses atrás al anticipar que Colapinto dejaría Williams para sumarse a Alpine , algo que finalmente ocurrió.

Invitado al podcast The Red Flags, Steiner analizó la actualidad de Colapinto y defendió su desempeño en una escudería que aún lucha por ofrecer un monoplaza competitivo. “ Colapinto está progresando. Chocando contra el muro, sí, lo sé; pero mirá lo que es ese coche. No se puede juzgar a un piloto con un coche como este ”, afirmó el exdirector de Haas, en referencia a las dificultades del A524 en la actual temporada.

Steiner, que dejó la Fórmula 1 en 2024 tras ocho años al frente del equipo norteamericano, fue más allá y lanzó un pronóstico concreto: “Creo que terminará esta temporada y empezará en la próxima: esa es mi opinión”.

El futuro inmediato de Colapinto

Según confirmó Flavio Briatore, asesor deportivo del argentino y pieza clave en la reestructuración de Alpine, la definición oficial sobre la continuidad de Colapinto se dará entre octubre y noviembre. Con Gasly asegurado, la incógnita gira en torno a si la escudería francesa renovará la confianza en el piloto argentino o apostará por otro nombre para afrontar el cambio de reglas de 2026.

Steiner cree que Colapinto seguirá en el equipo, aunque advirtió que tendrá un margen de error reducido: “Creo que Briatore quiere esperar. Lo va a mantener en el coche a principios del año que viene y si no rinde a principios de la temporada con un coche nuevo, tomando en cuenta también la comparación con Gasly, se marchará”.

La comparación con Pierre Gasly

La vara para Colapinto será alta. Gasly, con más de 150 Grandes Premios en su haber y un triunfo en Fórmula 1, será la referencia interna de Alpine. Para el argentino, la clave estará en exhibir consistencia, minimizar errores y aprovechar cada oportunidad en pista.

El desafío será demostrar que puede estar a la altura en un año donde la presión no solo llegará desde los rivales, sino también desde su propio box.

gasly colapinto La referencia de Franco Colapinto será su propio compañero de equipo, Pierre Gasly. @alpinef1team

Expectativa en torno a la predicción

La palabra de Steiner genera expectativa ya que en noviembre de 2024 había adelantado la salida de Colapinto de Williams con una frase contundente: “Ya lo vendieron, no sé por cuántos millones”. Meses más tarde, esa predicción se confirmó con el arribo del argentino a Alpine.

Ahora, el exjefe de Haas arriesga un nuevo escenario: continuidad en 2026, pero bajo la lupa. Si su pálpito vuelve a cumplirse, Colapinto arrancará la próxima temporada con un asiento asegurado, aunque deberá justificarlo en las primeras carreras.

El desenlace se definirá pronto. Mientras tanto, la figura del piloto argentino sigue generando expectativa en el mundo de la Fórmula 1.