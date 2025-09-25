La felicidad de Javier Mascherano tras clasificar a los playoffs de la MLS: "Era importante para nosotros"

El entrenador del Inter Miami , Javier Mascherano , se mostró satisfecho por la clasificación de su equipo para los 'playoff' de la MLS tras golear el pasado miércoles por 0-4 al New York City.

"Estamos contentos porque estamos oficialmente clasificados a los 'playoffs', era algo importante para nosotros. Ahora debemos seguir, sabemos que tenemos dos partidos pendientes", aseguró Mascherano en una rueda de prensa tras el partido.

Con su victoria de este miércoles, Inter Miami sube a la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, a 5 del líder, el Philadelphia Union, pero todavía con dos partidos menos: "En lo personal con la tranquilidad de haber conseguido el primer objetivo. Ahora trataremos de buscar la posición mas alta en la clasificación, que nos permita tener la ventaja de cancha", añadió el técnico argentino.

Javier Mascherano y su felicidad por clasificarse a los playoffs de la MLS.

Lionel Messi , que marcó un doblete, y compañía dependen de sí mismos para terminar líderes y revalidar la Supporter's Shield, trofeo que premia al mejor equipo de la fase regular.

El elogio a Messi y el regreso de Luis Suárez tras la sanción

Mascherano también destacó la vuelta del uruguayo Luis Suárez tras cumplir sus tres partidos de suspensión por un lanzar un escupitajo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup: "Hizo un buen trabajo, es un jugador muy honesto y sabemos que los delanteros necesitan goles, más allá de que marcó de penal es importante para él", dijo el Jefecito.

Además, elogió a Messi por ceder a su amigo Suárez la ejecución del penalti: "Lo ha hecho muchas veces en su carrera. Si ve que hay alguien que necesita anotar, trata de ayudarlo. Trata de involucrar a todo el equipo, es magnífico".

Messi festejo vs NYC Lionel Messi volvió a brillar con un doblete y asistencia en la goleada de Inter Miami a New York City. Prensa Inter Miami

Fuente: EFE