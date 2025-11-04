Una escudería de la Fórmula 1 revive su icónico logotipo y cambia su nombre para el 2026

El histórico equipo británico vuelve a sus orígenes: recupera la “W” clásica y un nombre centrado en la Fórmula 1.

El histórico equipo Williams anunció una profunda renovación de su imagen para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería británica recuperará su icónico logotipo con la letra W y modificará su nombre oficial, que pasará a ser Atlassian Williams F1 Team.

El nuevo emblema, “Forward W”, rinde homenaje a los primeros años de la escudería bajo la dirección de Frank Williams, cuando el equipo debutó como Williams Grand Prix Engineering en 1977. Este diseño regresó brevemente durante la época dorada de títulos entre 1994 y 1999, antes de desaparecer con el inicio de la alianza con BMW.

Con esta renovación, el conjunto con sede en Grove también ajustará su denominación: de Atlassian Williams Racing pasará a Atlassian Williams F1 Team, un cambio que refuerza su identidad dentro de la máxima categoría. La temporada 2026 será la segunda del equipo con Atlassian, el gigante del software australiano, como socio principal.

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity



From January 2026, we will become Atlassian Williams F1 Team and unveil an all-new logo to go with it. Full details: https://t.co/62P78IV7gb pic.twitter.com/rKOX5UDDm8 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025 El legado de Frank Williams inspira la nueva etapa del equipo El director del equipo, James Vowles, explicó que la decisión busca reconectar la nueva era de Williams con su historia y su legado deportivo: “Me enorgullece que, a partir del próximo año, seamos conocidos como Atlassian Williams F1 Team y que llevemos en nuestro coche un logotipo inspirado en nuestro fundador, Sir Frank Williams, profundamente vinculado a nuestras décadas de éxito".

Vowles también remarcó que el relanzamiento simboliza una fusión entre pasado y futuro: “Como equipo, nos inspiramos en nuestro pasado, pero estamos entusiasmados por el futuro y comprometidos con escribir un nuevo capítulo ganador en la historia de Williams. Esta identidad evolucionada refleja quiénes somos, hacia dónde vamos y reintroduce nuestro legado de títulos en una audiencia creciente de la Fórmula 1 que no seguía el deporte cuando fuimos dominantes por última vez".