¡Bombazo! La sorpresiva decisión de Ferrari con Lewis Hamilton de cara al año próximo

A pesar de todas las expectativas que generó a principio de año, los resultados de Lewis Hamilton en Ferrari no son los que se esperaban en la previa.

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en este 2025 después de 12 exitosísimos años en Mercedes generó furor y grandes expectativas para los fanáticos de la Fórmula 1. Todos ansiaban ver cómo le iría al mejor corredor de los últimos tiempos en el equipo más icónico y con más seguidores de la categoría.

Sin embargo, los resultados no fueron tan buenos como se esperaba en la previa y si bien el heptacampeón mundial se ha mantenido toda la temporada entre los primeros puestos (se ubica sexto en el campeonato de pilotos con 146 puntos), nunca llegó a destacarse del todo y no ha conseguido ni siquiera un solo podio en el año, con cuatro cuartos puestos como mejores resultados.

Ferrari no le renovaría contrato a Lewis Hamilton lewis hamilton Ferrari no está del todo conforme con Hamilton. @lewishamilton En ese sentido, trascendió en las últimas horas a través de información aportada por el Corriere della Sera que en la escudería italiana, no conformes con el rendimiento general del británico, tendrían decidido no renovarle el contrato más allá del 2026, la fecha límite que habían establecido cuando plasmó su firma.

El vínculo entre Hamilton y la constructora roja se extiende hasta diciembre del año próximo. A sus 40 años de edad, Lewis no pudo adaptarse del todo bien a su nuevo auto. Todo indica que para el 2027, si decide seguir corriendo, deberá hacerlo en otro equipo y ya tendrían en la mira a su potencial reemplazo.