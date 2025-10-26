Lewis Hamilton confirmó que regresará a la Argentina y reveló cuál es el destino elegido

Será el regreso de Lewis Hamilton al país después de su breve paso en 2022, cuando viajó rumbo a la Antártida.

Su paso previo por Argentina y la Antártida Durante aquella visita, el corredor británico pasó solo un día en el país, antes de partir hacia la Antártida, un viaje que había planeado tiempo atrás. “Estuve un solo día. Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina”, recordó Hamilton con una sonrisa.

Lewis Hamilton regresa a la Argentina Lewis Hamilton regresa a la Argentina El piloto de 39 años suele compartir en redes sociales su interés por la naturaleza y los viajes, y la Patagonia se perfila como el destino ideal para su próxima escapada.

Lewis Hamilton y el dolor por la pérdida de su perro Roscoe En la misma entrevista, Hamilton se refirió con emoción a la reciente muerte de su perro Roscoe, su inseparable compañero durante más de una década. “Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida... El viernes fue su cumpleaños. Hubiera cumplido 13 años. Ahora voy a casa y su cama está ahí, sus juguetes están ahí. No los moví, así que veo cosas que me recuerdan a él todos los días”, relató con tristeza.