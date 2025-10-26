Lewis Hamilton confirmó que regresará a la Argentina y reveló cuál es el destino elegido
Será el regreso de Lewis Hamilton al país después de su breve paso en 2022, cuando viajó rumbo a la Antártida.
El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton anunció que viajará nuevamente a la Argentina, esta vez para conocer uno de los destinos naturales más emblemáticos del país. Tras finalizar en el cuarto puesto del Gran Premio de Estados Unidos con Ferrari y antes de afrontar la próxima cita del calendario en México, el piloto británico habló con ESPN y adelantó sus planes: “Quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”, confesó.
Será el regreso de Hamilton al país después de su breve visita en diciembre de 2022, pocos días después de que la Selección argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar.
Su paso previo por Argentina y la Antártida
Durante aquella visita, el corredor británico pasó solo un día en el país, antes de partir hacia la Antártida, un viaje que había planeado tiempo atrás. “Estuve un solo día. Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina”, recordó Hamilton con una sonrisa.
El piloto de 39 años suele compartir en redes sociales su interés por la naturaleza y los viajes, y la Patagonia se perfila como el destino ideal para su próxima escapada.
Lewis Hamilton y el dolor por la pérdida de su perro Roscoe
En la misma entrevista, Hamilton se refirió con emoción a la reciente muerte de su perro Roscoe, su inseparable compañero durante más de una década. “Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida... El viernes fue su cumpleaños. Hubiera cumplido 13 años. Ahora voy a casa y su cama está ahí, sus juguetes están ahí. No los moví, así que veo cosas que me recuerdan a él todos los días”, relató con tristeza.
El piloto recordó además los momentos que compartieron juntos durante las fiestas navideñas: “En todas las Navidades íbamos a la montaña y jugábamos en la nieve. No tengo eso ahora”.
Consultado sobre si planea adoptar otra mascota, Hamilton fue tajante: “No puedo reemplazarlo. No es un auto. No puedo simplemente conseguir uno nuevo. Él era mi hijo”, concluyó.