El video viral del entrenamiento de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Brasil que es furor en redes

A pocos días del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, un video de Franco Colapinto realizando una llamativa rutina física se volvió viral.

La representante del piloto argentino, María Catarineu, compartió el video en su cuenta de Instagram.

En la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a captar la atención de los fanáticos. La representante del piloto argentino, María Catarineu, compartió en redes sociales un video que rápidamente se volvió viral, donde se lo ve cumpliendo una rutina física poco habitual en la antesala de la competencia que se disputará este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace, en San Pablo.

En las imágenes, Colapinto realiza un ejercicio de equilibrio con una pelota grande, centrado en mejorar la coordinación y el control corporal. Primero lo ejecuta apoyado en el perfil derecho, luego cambia de pierna y repite con el izquierdo. Este tipo de entrenamiento, aunque llamativa para el público general, es común entre los pilotos de Fórmula 1, ya que permite fortalecer la estabilidad y el equilibrio, factores esenciales para soportar las exigentes fuerzas G dentro del monoplaza.

Horarios del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 El GP de Brasil 2025 se celebrará del 7 al 9 de noviembre en el mítico circuito de Interlagos, con el siguiente cronograma (hora argentina):