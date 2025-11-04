Fin de una era: Cristiano Ronaldo reconoció que su retiro del fútbol será "pronto" y "duro"

Cristiano Ronaldo reveló que su retirada profesional está cada vez más cerca. En una entrevista emitida este martes con el periodista británico Piers Morgan, el astro portugués reconoció que el final de su carrera llegará “pronto” y que será “duro” para él.

“¿Puedes imaginarte retirándote?”, le preguntó Morgan. A lo que el delantero respondió con un simple “sí”, antes de agregar: “Pero creo que estaré preparado. Será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré”.

Durante la conversación, Cristiano , exfigura del Real Madrid y el Manchester United, explicó que lleva planificando su vida post fútbol desde hace muchos años. “He estado preparando mi futuro desde que tengo unos 25 años, por lo que creo que seré capaz de soportar la presión cuando llegue el momento”, señaló.

Cristiano Ronaldo dice que su retirada será "pronto" y "dura" para él

Sin embargo, admitió que ninguna otra experiencia podrá igualar lo que siente en la cancha: “Nada se compara con la adrenalina de marcar un gol”, confesó.

Con serenidad, el actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita aseguró que acepta que su carrera está entrando en su última etapa. “Todo tiene un principio y un final”, expresó, y añadió que una vez retirado planea dedicar más tiempo a su familia y a nuevos proyectos personales.

La entrevista, grabada en la ‘cueva de hombre’ del futbolista en su casa de Arabia Saudita —como la describió Morgan—, abordó distintos aspectos de su vida actual, desde su ingreso al club de los multimillonarios hasta su relación con el lujo.

Cristiano aseguró que no se considera una persona ostentosa: “No me gusta gastar dinero en cosas caras. Soy una persona normal”, dijo entre risas, aunque luego admitió haber comprado “un coche de alta gama hace unos días” y calculó tener “unos 41 vehículos” en total.

Su visión sobre el fútbol actual y el Manchester United

Al ser consultado sobre jugadores que sigue o admira, el portugués respondió que no suele prestar atención individual a los futbolistas, aunque mencionó a algunos íconos: “Veo partidos… a Brasil, porque tiene muchos jugadores: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká; veo a Argentina por los jugadores que tiene; veo a España…”, enumeró.

También recordó la polémica entrevista de 2022 con el mismo periodista, que marcó su salida del Manchester United, afirmando que “tenía razón” en todo lo que dijo entonces.

Tanto él como Morgan coincidieron en que los problemas del club “aún persisten” y descartaron que el United pueda pelear la Premier League esta temporada.