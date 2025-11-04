¡Un regreso inesperado! Godoy Cruz no puede cortar la mala racha en el Gambarte

Godoy Cruz no pudo vencer a San Martín de San Juan en el Clásico de Cuyo y sigue sin ganar desde el regreso al Feliciano Gambarte.

Ni el más pesimista de los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba podía presagiar un regreso al Feliciano Gambarte tan negativo desde los resultados. Todos los detalles históricos, emocionantes, cargados de orgullo por semejante estadio que tuvo la vuelta a casa para el hincha del Tomba, se fueron diluyendo con el paso del tiempo que, cruelmente, solo trajo decepciones.

¿Los responsables? Todos, menos el hincha. Desde la dirigencia que apostó por entrenadores que no estuvieron a la altura y por un plantel que no da la talla. Los DT, que no le encontraron nunca la vuelta al equipo y los jugadores, que no muestran ni siquiera una pizca de reacción ante los malos resultados.

Desde que volvió a su remodelado, coqueto, moderno y espectacular estadio, Godoy Cruz no ganó nunca. ¿La fecha? El 19 de julio de este 2025. Pasaron, hasta este domingo 2 de noviembre, 106 días; exactamente 3 meses y 11 días. Son, hasta el momento, 8 encuentros. 7 por el Torneo Clausura y 1 por la Copa Sudamericana.

En esos 8 partidos, Godoy Cruz consiguió 5 empates y sufrió 3 derrotas:

vs. Sarmiento de Junín - 0-0

- 0-0 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata - 1-2

- 1-2 vs. Atlético Mineiro - 0-1

- 0-1 vs. Vélez Sarsfield - 0-2

- 0-2 vs. Barracas Central - 0-0

- 0-0 vs. Instituto de Córdoba - 1-1

- 1-1 vs. Independiente de Avellaneda - 1-1

- 1-1 vs. San Martín de San Juan - 0-0 Por supuesto, las rachas están para romperse, pero las chances se achicaron y ahora sólo le queda una oportunidad para cortarla: será en la última fecha del Torneo Clausura ante Deportivo Riestra.