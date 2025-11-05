La impactante revelación de Messi sobre lo que sintió al ganar la Copa del Mundo: "Tuve la misma sensación que cuando..."

Lionel Messi estuvo invitado este miércoles al America Business Forum, exposición de la que participaron importantes figuras del mundo de la política y los negocios, como Donald Trump, Jeff Bezos, e incluso Javier Milei, entre otras personalidades. De todos, el astro rosarino fue el más ovacionado por el público presente al momento de exponer.

El mejor futbolista del mundo tocó varios temas, como el tremendo impacto que tuvo en Estados Unidos desde su arribo al Inter Miami, sus proyectos a futuro y ciertos aspectos de su vida y su carrera. Pero, sin dudas, el momento más emocionante fue cuando recordó la consagración en el Mundial de Qatar 2022, en aquella histórica final ante Francia.

Lionel Messi confesó lo que sintió al ganar el Mundial Lionel Messi confesó lo que sintió al ganar el Mundial "Es difícil de explicar cómo se siente uno. Para mí, salvando las distancias, porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo, a nivel profesional, tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos", reveló conmovido Leo, mientras en todo el auditorio resonaba un potente aplauso.

"El que tuvo la suerte de vivirlo sabe lo que significa y que es difícil de explicar lo que se siente. Es algo tan especial y tan grande que todo lo que se diga se queda corto. Me pasó eso a mí", se explayó la Pulga al respecto, quien vivió las alegrías más grandes de su vida en 2012 (cuando nació Thiago, su primogénito), 2015 (Mateo), 2018 (Ciro) y 2022, cuando por fin pudo cumplir el mayor sueño de su carrera futbolística.