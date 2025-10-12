La honestidad brutal de Kylian Mbappé al recordar la final de Qatar 2022: "Argentina mereció ganar, fue..."

Kylian Mbappé rememoró la final ante Argentina, en la que metió tres goles, pero se quedó con las manos vacías. También le dedicó un elogio a Lionel Messi.

Falta cada vez menos para el Mundial 2026 y la Selección argentina se ilusiona con repetir el título obtenido en Qatar 2022 de manera épica en una final para el infarto ante Francia; aquel duelo legendario que será recordado para siempre, en el que Kylian Mbappé casi frustra el sueño de 45 millones de almas albicelestes.

Kiki fue el gran responsable de que la Scaloneta no se consagrara en los 90 minutos, ni tampoco en el tiempo extra, debido a sus tres goles, que le permitieron a Les Bleus volver a ponerse en partido. Sin embargo, no fueron suficientes y el elenco galo terminó quedándose con el segundo lugar de la Copa del Mundo.

El análisis de Kylian Mbappé sobre la final contra Argentina Tras perder la final del Mundial ante Argentina, Mbappé decidió irse del estadio sin hablar. Foto: EFE Mbappé con la Bota de Oro de Qatar 2022, tras perder la final ante Argentina. EFE En una entrevista que le concedió días atrás a Jorge Valdano para Movistar+, el delantero estrella del Real Madrid rememoró aquella infartante definición: "Fue un partido loco. Argentina mereció ganar porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido", reconoció con total honestidad.

"No pensás en marcar en una final, sino en ganarla", señaló en la misma sintonía, dejando en claro que su hat trick quedó en segundo plano al lado de la derrota. "Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez", apuntó finalmente.

Los elogios de Kylian Mbappé a Lionel Messi Los elogios de Kylian Mbappé a Lionel Messi Por otro lado, se refirió a lo que fue compartir equipo con Lionel Messi en el PSG durante dos temporadas entre 2021 y 2023: "Fue una suerte para mí jugar con Leo. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Porque mi sueño siempre fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona nunca. Pensé que se iba a quedar ahí de por vida", indicó en primer término.