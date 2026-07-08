Fin de semana largo del 9 de julio: qué pasa con el viernes 10

El calendario vuelve a abrir una duda habitual entre trabajadores, empleadores y familias que buscan organizar una escapada. El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, pero la pregunta central aparece al día siguiente: qué ocurre con el viernes 10 y quiénes tendrán realmente un fin de semana largo .

La respuesta no es menor, porque no se trata de dos jornadas iguales. Mientras el 9 de julio es un feriado nacional inamovible, el viernes 10 fue declarado día no laborable con fines turísticos. Esa diferencia modifica tanto la obligación de asistir al trabajo como la forma en que se paga la jornada.

El viernes 10 de julio de 2026 no será feriado nacional. La fecha integra el listado de días no laborables con fines turísticos fijado por el Gobierno para este año, junto con el lunes 23 de marzo y el lunes 7 de diciembre. La medida fue oficializada a través de la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial.

En la práctica, esto significa que el descanso no se aplica del mismo modo para todos . En el sector privado, la decisión queda en manos del empleador: cada empresa, comercio o establecimiento puede resolver si abre sus puertas y si sus trabajadores deben cumplir tareas con normalidad. En cambio, quienes tengan la jornada liberada podrán encadenar cuatro días de descanso, desde el jueves 9 hasta el domingo 12.

El jueves 9 de julio tiene otro tratamiento. Al tratarse de un feriado nacional por el Día de la Independencia, rigen las normas del descanso dominical. Por eso, si una persona debe trabajar durante esa jornada, corresponde el pago adicional previsto para los feriados. Es decir, la remuneración se calcula de manera distinta a la de un día común.

El viernes 10, en cambio, funciona bajo el régimen de día no laborable. Si el empleador decide que se trabaja, la jornada se paga como un día habitual, sin el plus que corresponde a los feriados nacionales. Si decide no abrir o liberar al personal, el día se abona igualmente. La clave está en que el carácter optativo recae sobre el empleador, no sobre el trabajador.

Un descanso pensado para mover el turismo

La incorporación del viernes 10 busca generar un descanso extendido en pleno invierno y promover el movimiento turístico interno. Al quedar ubicado inmediatamente después del feriado por el Día de la Independencia, el calendario permite armar un fin de semana de cuatro días para quienes no tengan actividad laboral ese viernes.

Para los trabajadores, el punto central será confirmar cómo operará cada lugar de empleo. Para los empleadores, la fecha obliga a definir con anticipación la organización de turnos, atención al público y funcionamiento interno. Y para quienes sí puedan tomarse el día, julio ofrecerá una pausa más larga de lo habitual, en una semana marcada por una fecha patria y por las vacaciones de invierno en distintas jurisdicciones.