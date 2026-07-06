Fin de semana largo en CABA: cómo funcionarán los servicios del 9 al 12 de julio

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) informó cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo que se extenderá del jueves 9 al domingo 12 de julio. El cronograma contempla cambios en el transporte, el estacionamiento y la atención en oficinas públicas, entre otros.

El esquema especial regirá durante los cuatro días de descanso por el feriado del Día de la Independencia y la jornada no laborable con fines turísticos del viernes 10 de julio.

Los hospitales públicos mantendrán operativas las guardias y el servicio de emergencias del SAME durante todo el fin de semana largo.

La recolección de residuos funcionará normalmente en CABA durante el fin de semana largo.

En cuanto al transporte, los colectivos circularán con frecuencia de feriado. Además, el servicio del tren Sarmiento permanecerá suspendido entre Once y Moreno debido a obras programadas. Lo mismo sucederá con el ramal Tigre de la línea Mitre.

Por su parte, la recolección de residuos se prestará con normalidad y el sistema Ecobici continuará funcionando de manera automática. Sin embargo, las estaciones físicas de Caseros y Mitre permanecerán cerradas.

Qué oficinas permanecerán cerradas

Además, durante el fin de semana largo no se prestará atención en:

Sedes comunales.

Oficinas de Rentas.

Registro Civil.

Sede Roca para licencias de conducir.

Bancos.

Cómo será el estacionamiento en CABA

El estacionamiento medido quedará suspendido durante los cuatro días.

Además, estará permitido estacionar sobre las avenidas y junto a la acera derecha de las calles donde normalmente está prohibido hacerlo en días hábiles entre las 7 y las 21, siempre que la cartelería no indique lo contrario.

La prohibición seguirá vigente en los sectores donde existe restricción permanente, como las avenidas General Paz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, Lugones, Cantilo, Dellepiane, Huergo, Madero y los carriles centrales de Alem, Paseo Colón y Sáenz.

Qué espacios estarán abiertos

Los vecinos y turistas podrán visitar la Reserva Ecológica, el Jardín Botánico, los parques Sarmiento, Belgrano y Roca, además de distintos museos y espacios culturales, incluido el Cabildo, que ofrecerá actividades especiales.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad realizará controles de alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad, mientras que Defensa Civil y la Línea 103 continuarán prestando servicio.

Cómo se paga si trabajás el 9 y el 10 de julio

El jueves 9 de julio es un feriado nacional, por lo que quienes deban trabajar cobrarán la jornada con un recargo del 100%, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, el viernes 10 de julio fue declarado día no laborable con fines turísticos. En ese caso, la decisión de abrir o no queda a criterio del empleador y, si el trabajador presta servicios, percibirá su salario habitual, sin pago adicional.