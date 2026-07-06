Martes agradable, con probabilidad de Zonda desde la madrugada hasta la noche: en qué zonas de Mendoza

Continúan los días soleados en la provincia. Se anticipa "Zonda débil" desde las 5 hasta las 22. Cuándo vuelve el frío.

Mendoza dejó atrás –al menos por ahora- el frío polar y atraviesa días agradables y soleados. Este martes 7 de julio no será la excepción y la provincia se prepara para otra jornada con tiempo bueno y poco cambio de la temperatura, con una máxima que rondará los 16 ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: Zonda débil desde las 5 hasta aproximadamente las 21a 22 en toda la precordillera, Malargüe y el Sur de Malargüe. Además, circulación de viento Norte débil en la franja Este provincial, entre las 11 y las 22.

débil desde las 5 hasta aproximadamente las 21a 22 en toda la precordillera, Malargüe y el Sur de Malargüe. Además, circulación de viento Norte débil en la franja Este provincial, entre las 11 y las 22. Nubosidad: cielo seminublado en la zona Centro, Valle de Uco y zona Sur. Durante la tarde, cielo seminublado en la zona Este. No se observan precipitaciones.

cielo seminublado en la zona Centro, Valle de Uco y zona Sur. Durante la tarde, cielo seminublado en la zona Este. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: a partir de las 10, cielo entre nublado y seminublado en toda la Alta Montaña de Mendoza. Durante la noche, disminución de la nubosidad. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este miércoles se espera que continúe la tendencia de la temperatura en ascenso, aunque se anticipan nevadas en cordillera. En el llano, la mínima esperada es de 2 ºC y la máxima de 17 ºC.