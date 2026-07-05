Del frío polar a la alerta por Zonda: así estará el tiempo en Mendoza este lunes
El pronóstico anticipa un inicio de jornada con mucho frío, situación que irá mejorando con el correr de las horas. También se espera presencia de viento zonda.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes en Mendoza una jornada marcada amplitud térmica y con presencia de viento Zonda en distintos sectores del territorio provincial. En ese contexto, se espera que en el llano la temperatura alcance una máxima de 14°C.
En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera el termómetro marque -34C en el Valle de Uco y zona Sur, mientras que en el resto de la provincia se situará entre -1°C y -2°C.
Así estará el tiempo este lunes en Mendoza
- Viento: se pronostica una leve presencia de viento Zonda entre las 4 hasta las 11 en la precordillera y zona sur de Malargüe. Luego habrá circulación de viento Norte débil entre las 12 y las 19 en el este provincial.
- Nubosidad: amanecerá con el cielo despejado, condición que se mantendrá durante la mañana. A partir del mediodía, la nubosidad irá en aumento en Malargüe y el Valle de Uco.
- Alta Montaña: la jornada comenzará con cielo despejado, aunque a partir del mediodía aumentará levemente la nubosidad en el sur mendocino.