Este pueblo de Córdoba que tiene una postal sobre el río que lo volvió inconfundible

La Paisanita es un pueblo serrano de Paravachasca que mezcla balnearios, senderos y una postal inconfundible en medio del río Anisacate.

La Paisanita es un pueblo serrano atravesado por el río Anisacate y por una de las postales más reconocibles de Paravachasca.

Hay lugares de Córdoba donde la escapada no se arma alrededor de una gran avenida ni de un centro comercial, sino del agua y del monte. En La Paisanita, ese perfil aparece enseguida: es un pueblo pequeño, metido entre caminos de tierra, vegetación serrana y las costas del río Anisacate, con una escala mucho más tranquila que la de otros destinos más conocidos del valle.

La comuna se ubica en el valle de Paravachasca, cerca de Alta Gracia y no directamente sobre la ruta provincial 5, una condición que refuerza esa sensación de rincón más resguardado. Para llegar hay que desviarse por la RP C45 y tomar el llamado Camino de los Pioneros, un acceso que ya anticipa el tono más sereno del pueblo.

Buena parte de la identidad de La Paisanita pasa por sus balnearios y sus playas agrestes. Córdoba Turismo la presenta como una comuna atravesada por el río Anisacate, con costas tranquilas, arena y un entorno ideal para pasar el día en cualquier época del año, una combinación que sostiene la imagen de pueblo serrano pensado más para bajar un cambio que para correr detrás de una agenda.

image En La Paisanita, el pueblo, la capilla y los senderos serranos forman una escapada mucho más tranquila cerca de Alta Gracia. Córdoba Turismo En medio de ese paisaje aparece su postal más famosa. El Honguito, un mirador instalado en el río, es uno de los símbolos de La Paisanita y arrastra además una pequeña historia local: en los años cuarenta, cuando la villa era muy buscada por quienes querían disfrutar del frescor del Anisacate, allí funcionaba un kiosco para quienes iban a la playa; después de una creciente, la estructura se perdió y fue reconstruida con el tiempo.

Un pueblo que te relaja con su ambiente Pero el pueblo no vive solo del agua. La Paisanita también aparece destacada como escenario para caminatas, cabalgatas, travesías en bicicleta, safaris fotográficos y avistaje de aves, algo que le da otra dimensión al recorrido y permite leerla como una escapada de naturaleza más completa dentro de las sierras chicas.