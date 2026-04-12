La Selección argentina clasificó al Mundial Sub 17: dónde, cuándo y cómo se jugará el certamen

La Selección argentina Sub 17 aseguró su lugar tras el empate con Bolivia y buscará hacer historia en la próxima Copa del Mundo.

La Selección argentina Sub 17 ya está en el Mundial y va por el sueño de su primera consagración.

La Selección argentina Sub 17 empató 1-1 ante Bolivia y logró el gran objetivo: clasificarse a la Copa del Mundo. Además de meterse en semifinales del Sudamericano, el equipo dirigido por Diego Placente se aseguró uno de los boletos rumbo al Mundial Sub 17.

El resultado, sumado al triunfo 1-0 de Brasil frente a Venezuela, le garantizó a la Albiceleste terminar como escolta del grupo B del Sudamericano, torneo en el que también se clasificó a las semifinales. Así, vuelve la ilusión para una categoría que todavía persigue su primer título a nivel global.

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 Embed ¡¡¡#Argentina es mundialista!!!



El Seleccionado Sub 17 se clasificó a la próxima Copa Mundial de la categoría. ¡Vamos los pibes! pic.twitter.com/evRcUS4IpY — Selección Argentina (@Argentina) April 12, 2026 El próximo Mundial se disputará nuevamente en Qatar, sede fija del certamen hasta 2029, y contará con un formato renovado: participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, clasificando a la siguiente ronda los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Hasta el momento, ya hay varias selecciones con su lugar asegurado, entre ellas potencias europeas como Francia, Italia y España, además de equipos de América, Oceanía y Concacaf. Una de las particularidades es que Portugal, último campeón, no logró clasificarse al torneo.