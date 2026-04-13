Anses paga este lunes 13 de abril a jubilados, AUH, AUE y otras prestaciones

Anses continuará este lunes 13 de abril con el calendario de pagos de abril de 2026. Conocé si te toca cobrar.

Anses continúa este lunes 13 de abril con el calendario de pagos para jubilaciones mínimas, AUH, AUE y otras prestaciones.

Anses sigue adelante con el calendario de pagos de abril y este lunes volverá a activar depósitos para varios grupos de beneficiarios. Como ocurre todos los meses, el esquema se organiza según la prestación y la terminación del DNI, por lo que no todos cobran el mismo día.

Abril, además, llega con aumento para las prestaciones que paga el organismo. La suba es de 2,9% y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con esa actualización, la jubilación mínima pasa a $380.319,31 y llega a $450.319,31 con el bono de $70.000.

En el caso de la AUH, el monto general de abril sube a $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad se ubica en $445.003.

Entre las prestaciones que siguen el cronograma de abril, este lunes 13 de abril habrá pagos para quienes cobran haberes previsionales mínimos y también para beneficiarios de asignaciones sociales. A la vez, continúan vigentes las ayudas que no se pagan por terminación de DNI y que permanecen habilitadas dentro de una ventana más amplia de cobro.

anses nuevo local torres procrear (10).JPG Anses aplica en abril un aumento de 2,9% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones ALF PONCE MERCADO / MDZ Quiénes cobran este lunes 13 de abril en Anses Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 1

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 1

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1 Además, siguen disponibles dos prestaciones que no se pagan según la terminación del DNI: