Con el aumento confirmado, este será el nuevo monto de la AUH en agosto

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento en agosto de 2026 luego de que el Indec informara la inflación de junio. Con la actualización mensual que aplica Anses , la prestación subirá un 1,9%, por lo que ya se conoce cuánto cobrarán las familias el próximo mes.

El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones sociales todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Con el nuevo aumento, los valores de las principales asignaciones quedarán así:

El aumento de la AUH será del 1,9%, correspondiente con la inflación de junio. Foto: Anses

Sin embargo, como Anses retiene el 20% de la AUH hasta que se presente la Libreta AUH, el monto que se acreditará mensualmente será:

La actualización de la AUH forma parte del esquema de movilidad implementado por el Gobierno, que establece aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en función de la inflación medida por el Indec.

Gracias a este mecanismo, el incremento de agosto quedó fijado en 1,9%, el mismo porcentaje que registró el IPC de junio.

Los extras que pueden cobrar los beneficiarios de AUH

Además del pago mensual, los titulares de la AUH pueden acceder a beneficios adicionales.

Uno de ellos es el 20% retenido, que Anses liquida una vez presentada la Libreta AUH, documento que acredita:

La asistencia escolar de los menores.

Los controles de salud.

El cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

Asimismo, las familias con hijos de hasta 3 años pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una ayuda económica destinada a garantizar una alimentación adecuada durante la primera infancia.