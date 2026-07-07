Aumenta el boleto del colectivo en Mendoza: cómo hacer para viajar con descuento y hasta gratis

Una nueva suba del boleto del transporte público empezará a afectar a Mendoza en los próximos días. Cómo viajar con descuento.

El Gobierno de Mendoza confirmó un nuevo aumento en el precio del boleto de colectivo a partir del 13 de julio. Desde la próxima semana el valor de la tarifa plana del transporte público pasará de $1.400 a $1.680. El nuevo incremento es un golpe al bolsillo, aunque muchos analizan acceder a descuentos de apps y billeteras virtuales.

Los beneficios están disponibles para quienes abonan con tarjetas sin contacto (NFC), códigos QR o billeteras digitales habilitadas, aunque cada promoción cuenta con condiciones particulares, topes mensuales y plazos de acreditación.

Cómo obtener descuento en el boleto del colectivo tras el aumento Entre las opciones vigentes se destaca Mercado Pago, que ofrece reintegros de hasta el 100% del valor de los viajes para usuarios que tengan la promoción habilitada dentro de la aplicación, con un límite mensual establecido por la plataforma.

Por su parte, Naranja X mantiene durante todo julio un reintegro del 50% para quienes paguen colectivos, subtes y peajes utilizando tarjetas Visa de la entidad mediante tecnología NFC. El beneficio contempla un tope de devolución de $5.000 por persona durante el mes. Además, quienes abonen el subte con código QR desde la aplicación también acceden a un reintegro del 50%, acreditado dentro de las 48 horas.

Otras entidades financieras también ofrecen promociones para el transporte público mediante el uso de billeteras como MODO o pagos sin contacto. En algunos casos, los reintegros alcanzan el 100% del valor del boleto, mientras que otras promociones devuelven el 50% o aplican descuentos directos sobre cada viaje, siempre respetando los topes mensuales definidos por cada banco.