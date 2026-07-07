Sube el boleto de colectivo en Mendoza: cuánto costará a partir del 13 de julio

El Gobierno de Mendoza anunció un incremento del 20% en el valor del boleto de colectivo.

El boleto de colectivo sube un 20% a partir del 13 de julio.

El Gobierno de Mendoza anunció una nueva suba del boleto del colectivo. De esta manera, a partir del 13 de julio el servicio público de pasajeros y el Metrotranvía pasará de 1.400 a 1.680 pesos, lo que representa un incremento del 20%.

El aumento fue comunicado este martes a partir de una resolución de la Subsecretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. Según lo expresado, la actualización de la tarifa es "necesaria a fin de garantizar la sustentabilidad del Fondo Compensador del Transporte, con el objetivo de mantener la estructura actual de los subsidios y garantizar la prestación del servicio público de pasajeros".

El último aumento del boleto de colectivo fue en enero, cuando el pasaje pasó de 1.200 a 1.400 pesos. Rodrigo D'Angelo / MDZ Por su parte, confirmaron que el esquema tarifario del transporte público en Mendoza mantendrá los principales beneficios para los usuarios:

Docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 seguirán viajando sin costo.

Estudiantes primarios abonarán 672 pesos, mientras que los estudiantes secundarios, universitarios y los jubilados pagarán 840 pesos por viaje.

Los usuarios frecuentes continuarán accediendo a descuentos de hasta el 50%, abonando 1.008 pesos entre los viajes 21 y 40 y 840 pesos entre los viajes 41 y 80. Los nuevos valores del boleto de colectivo De acuerdo con lo que detalla Subsecretaría de Transporte, las nuevas tarifas surgen del estudio técnico elaborado por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) sometido a Audiencia Pública, "el cual ha indicado que la tarifa que permitiría al sistema estar en equilibrio sin intervención del Estado Provincial" sería de 4.495,66 pesos.

Por esto, se decidió modificar las tarifas vigentes para absorber los costos y mantener la estructura general de subsidios.