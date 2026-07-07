Cómo las neurociencias pueden ayudar a los docentes en las aulas

Durante décadas, las aulas y la investigación sobre cómo aprendemos funcionaron como mundos paralelos que raramente rara vez se encontraban. Hoy, esa distancia se está acortando gracias a la neurociencia educativa, un campo que tiende puentes entre el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y lo que ocurre en las escuelas.

Uno de los pilares sobre los que se construyó Wumbox, es la evidencia científica: acercar a todos los niños propuestas de enseñanza cuya eficacia ha sido investigada y demostrada. En ese camino, los aportes de las neurociencias han resultado fundamentales para enriquecer las ciencias de la educación. Por eso, este año organizamos una nueva edición del Congreso de Neurociencias que reunirá a reconocidos especialistas internacionales de distintas disciplinas para compartir los avances más relevantes y su impacto en la educación. Les compartimos un adelanto.

El cerebro que aprende a leer Uno de los aportes más reveladores viene de la investigación sobre la lectura. Bruce McCandliss, profesor de neurociencia educativa en la Escuela de Posgrado en Educación de Stanford, sostiene que "los cerebros son increíblemente plásticos" y que en ciertos momentos del desarrollo infantil existe una plasticidad particular que abre nuevas posibilidades para ayudar a los niños. Su trabajo muestra cómo aprender a leer exige que el sistema visual interactúe de una manera completamente nueva con las redes del lenguaje, y que las experiencias educativas específicas pueden modificar los patrones de actividad cerebral vinculados a las habilidades lectoras. Pero su aporte va aún más allá: si bien todos los cerebros humanos comparten una misma arquitectura para aprender, cada uno se desarrolla de manera única según las experiencias y la calidad de la instrucción que recibe. Comprender qué tienen en común nuestros cerebros y, al mismo tiempo, reconocer sus diferencias es fundamental para diseñar propuestas de enseñanza que permitan que todos los niños alcancen su máximo potencial.

Los cerebros son increíblemente plásticos. Archivo. El cerebro que aprende matemática En el campo de la matemática, Daniel Ansari, profesor e investigador en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo en Western University, explora cómo los niños desarrollan habilidades numéricas y matemáticas, y por qué algunos tienen dificultades para adquirirlas. Su laboratorio de cognición numérica trabaja con métodos conductuales y de neuroimagen para mapear ese proceso, buscando comprender qué mecanismos del cerebro son comunes a todos los niños y cuáles explican las diferencias individuales en el aprendizaje matemático. Una de sus conclusiones más importantes es que el procesamiento básico de números —como comparar cuál de dos cantidades es mayor— está relacionado con el rendimiento aritmético de los niños. Esto muestra que las habilidades matemáticas más complejas se construyen sobre competencias fundacionales que todos los cerebros comparten, aunque cada niño las desarrolle a su propio ritmo. Conocer estas relaciones permite identificar dificultades tempranamente y diseñar intervenciones más precisas.

El cerebro que aprende... con emoción Si todos los cerebros comparten mecanismos básicos para aprender, ¿por qué cada niño desarrolla ese potencial de manera diferente? Parte de la respuesta está en las emociones, las relaciones y las experiencias que acompañan su desarrollo. Quizás el aporte más disruptivo de las últimas décadas sea el que desafía la idea de que lo emocional y lo cognitivo son procesos separados. Mary Helen Immordino-Yang, profesora de educación, psicología y neurociencia en la Universidad del Sur de California y directora fundadora del Centro de Neurociencia Afectiva, Desarrollo, Aprendizaje y Educación (Candle), ha dedicado su carrera a demostrar que las emociones y los vínculos sociales no interrumpen el aprendizaje: lo moldean y son parte constitutiva de él.