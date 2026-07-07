Pronóstico: heladas generales y una mejora leve en la temperatura este martes en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra mañana bajo cero en Mendoza, aunque por la tarde habrá una suba leve y la máxima llegará a 13°.

El pronóstico para este martes en Mendoza vuelve a mostrar un arranque de jornada muy frío, con heladas generales y temperaturas bajo cero en distintos sectores de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá con poca nubosidad y el ambiente seguirá bien invernal desde temprano.

La mínima caerá a -1° y la máxima llegará a 13°, con vientos del noreste durante buena parte del día. En cordillera también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin mayores cambios. El pronóstico indica que el repunte térmico será leve, por lo que la mejora se notará, pero no alcanzará para dejar atrás del todo el frío intenso de la mañana.