Con "mejoras", así estará el tiempo este lunes en Mendoza

El pronóstico en Mendoza anticipa heladas generales este lunes con una mínima de -1°, y se espera una mejora muy gradual en los días siguientes.

La semana en Mendoza comenzará con mucho frío, heladas generales y cielo con poca nubosidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque la temperatura mostrará un ascenso respecto de los días más crudos, el alivio será muy moderado y el aire helado seguirá dominando las primeras horas del día.

La mínima caerá a -1° y la máxima llegará a 12°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En cordillera, además, el cielo se mantendrá con poca nubosidad. El dato principal volverá a estar en la mañana, cuando las heladas se harán sentir con fuerza y obligarán a arrancar el día bien abrigados.