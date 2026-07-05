En el Mundial de las apuestas, quiénes son los dueños del "nuevo" juego en Mendoza

El negocio del juego en Mendoza atraviesa uno de los momentos de transformación más profundos de las últimas décadas y hoy está en primer plano con el Mundial 2026 . El torneo que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá se convirtió en "el Mundial de las apuestas" por el protagonismo que tomó dicho negocio promocionado por las selecciones, jugadores y hasta la propia organización.

En Mendoza, mientras las tragamonedas siguen generando miles de millones de pesos, el avance de las apuestas online y el reciente proyecto aprobado de reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) modifican el mapa de poder de una industria que atraviesa a todos los sectores sociales.

En el centro de esa trama aparecen empresarios con vínculos nacionales , contratos millonarios y un Gobierno provincial que regula el sistema y tiene una política clara de deshacerse cada vez más de la intervención estatal en el juego cerrando salas propias. En 2015 había 11 casinos "físicos" oficiales y hoy quedan solo 3; en 2015 había 600 empleados y hoy hay 480. El análisis que hace el Estado es que no ha disminuido la cantidad de trabajadores al ritmo de las salas oficiales: los 120 están en otras instalaciones estatales.

La discusión volvió a instalarse con fuerza tras el incendio que destruyó el casino Tótem Boulevard de San Martín, la sala más importantes del Este mendocino. El siniestro dejó pérdidas millonarias, alteró la recaudación provincial -el 32% de lo que recibe el Instituto en esa materia- y aceleró una reforma estructural del organismo estatal encargado del negocio.

Ese casino reabrirá y Mendoza seguirá teniendo tres salas oficiales: el Central, que queda en la calle San Martín; el del Este; y el de General Alvear. Todos quedarán con juegos electrónicos, es decir con tragamonedas -los dos últimos ya son de estas características- porque el Gobierno analiza que no dan los números para mantener los juegos vivos (aquellos que requieren de personal), ya que lo que se recauda no alcanza para pagar los sueldos de los 80 trabajadores que se ocupan de los mismos.

Esa misma transformación está ocurriendo en los casinos privados, ya que la tendencia del juego apunta a lo virtual o a ir a los casinos a jugar al tragamonedas.

Detrás de las luces de los casinos, las plataformas digitales y las campañas oficiales de “Juego Responsable”, Mendoza sostiene una industria que mueve cifras multimillonarias y concentra poder económico, algo que sucede en todas las provincias argentinas y en la mayoría de los países del mundo, salvo excepciones.

El juego online en Mendoza

El juego online en Mendoza está regulado por la Ley Provincial N° 9.267, que fue reglamentada mediante la Resolución 554/2022. Esta normativa designa al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) como la autoridad encargada de otorgar licencias y controlar la actividad.

La ley permite emitir entre 2 y 7 licencias para que plataformas de apuestas y juegos de azar operen de manera legal dentro de la provincia. Desde el año 2022, el Estado mendocino fue otorgando permisos a distintas empresas para que operen. Estas son, de acuerdo a la Página del Instituto de Juegos y Casinos:

El resto, es juego ilegal. El Estado se reservó una licencia de una plataforma para usarla pero nunca lo hizo, algo que genera críticas entre sectores de la oposición y los gremios vinculados a la actividad por las ganancias millonarias que se estarían perdiendo.

Los empresarios que están detrás de cada una de estas 7 empresas son muy conocidos y están muchos de ellos relacionados a los casinos físicos.

El Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza tiene una página web donde la transparencia del juego online, los casinos físicos, los juegos lotéricos y sus ganancias están totalmente blanqueados mes a mes. Se trata del sistema SAPIA.

De acuerdo a los datos recogidos de esa fuente de información, las ganancias brutas de las 7 plataformas online en mayo de este año (último mes registrado) fueron en total de $3.106 millones. Se denomina GGR, que significa Gross Gaming Revenue, los ingresos brutos de juego.

Su forma de cálculo es la siguiente:

Producto bruto (GGR) = (totalidad del monto apostado) – (suma total de premios pagados).

En mayo de este año, quien más ganó fue Betano, seguida de Betwarrior, mientras que la firma que menos ganó fue Super 7. Del total, Betano generó $1.399 millones y Betwarrior, $1.120 millones.

Cada plataforma de juego en línea abona un canon mensual a favor del Instituto como contraprestación al derecho de organización, operación, explotación y comercialización de la actividad del juego en línea, durante la vigencia del título habilitante. El total que recibió el Estado durante mayo fueron $308 millones.

Los dueños del juego online

Betano es una marca del grupo griego Kaizen Gaming pero como a todos, lo manejan los capitales argentinos. En el país, se inscribió con la firma Insipia Ltd., que tiene origen en Malta, pero está radicada en Mendoza, y llegó través de una UTE - Unión Transitoria de Empresas- con Atlántica Juegos SA, de Daniel Mautone, socio de Daniel Angelici, radical expresidente de Boca Juniors, y quien tiene a su cargo el casino del Arena Maipú.

Angelici cerró para Betano también el sponsoreo de los torneos de AFA- Asociación del Fútbol Argentino-.Las grandes casas de apuestas globales que formalizaron su presencia en el país entraron de la mano de socios locales por regulación, capacidad de lobby y porque conocen el terreno.

Betano viene desplazando en el marcado local a Betwarrior, una plataforma de apuestas desarrollada y operada por una sociedad conformada por InverClub (los dueños del Hipódromo de Palermo), el grupo Binbaires y la empresa tecnológica de origen griego Intralot. Detrás de las firmas locales se encuentra el empresario Federico de Achával, fuertemente vinculado a la industria de los casinos y el entretenimiento en Argentina.

Últimamente generó polémica porque hizo una publicidad con Inteligencia Artificial donde aparece el fallecido futbolista Diego Armando Maradona promoviendo apuestas.

Los casinos en Mendoza, en medio de la reconversión del juego

En medio de una ley macro, esta semana la Legislatura de Mendoza aprobó la reconversión de Instituto del Juego y Casinos.

El proceso que deberá concretarse en el plazo de un año. La normativa faculta al organismo a modificar áreas y funciones, con el objetivo de alcanzar un equilibrio económico y garantizar su sostenibilidad financiera.

Para el personal se prevén alternativas como retiros voluntarios con compensaciones de hasta el 120% de la indemnización legal, reubicaciones dentro del organismo o traslados voluntarios a otras dependencias estatales, preservando la antigüedad y el nivel salarial.

Si ninguna de esas opciones prospera, "podrá producirse la desvinculación con el pago de la indemnización correspondiente".

Esta ley fue antecedida por un hecho concreto: el incendio del Casino del Este, producido el pasado 11 de marzo de 2026, el cual afectó las instalaciones del complejo Tótem Boulevard.

La concesión estaba a cargo de un conocido empresario local: Flavio Kristich, quien lidera el grupo desarrollador homónimo, Kristich Desarrollos, y es dueño de los hoteles Fuente Mayor.

Las ganancias del juego en los casinos físicos

Los casinos físicos tienen dos tipos de juego: los electrónicos, que son principalmente las tragamonedas y son las que más ganancias generan; y los vivos, que son aquellos que requieren de los empleados del casino, conocidos comúnmente como croupier o crupier.

En los juegos electrónicos, durante mayo, los que más facturaron fueron los casinos privados: Casino Dreams Plaza y Casino Cosmo. En los vivos, encabezan Cosmo y Cóndor.

Dreams Plaza Mendoza, ubicado dentro del Park Hyatt Mendoza, tiene como dueña a la cadena de casinos Sun Dreams, de capitales sudafricanos y chilenos. Cosmo Casino es del grupo Huentala y queda dentro del hotel Sheraton. Está llevando adelante una renovación de todas sus máquinas de juegos que se realizará durante todo el año.

Cóndor Casino es el que está en el Hotel Hilton, que llegó a Mendoza de la mano del empresario argentino Rafael Garfunkel, a través del grupo KLP Emprendimientos S.A.

Las ganancias totales de los casinos físicos fueron de $119. 600 millones en mayo de este año, un monto mucho mayor que el de las plataformas onlines, que alcanzaron $3.106 millones. Sin embargo, el crecimiento anual es mayor en las apuestas virtuales.

Uno de los motivos que esgrimió el Gobierno para justificar la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos es el incendio del anexo del Este, que le significaba el 32% de la recaudación total de acuerdo a lo que consta entre los argumentos de la norma aprobada esta semana por la Legislatura.

Lo más rentable

Los tragamonedas son quienes más ganancias generan entre los juegos. Es por eso que conocidos empresarios siempre están detrás de dicha inversión. Como se puede ver, casi la totalidad de las ganancias provienen de ese tipo entretenimiento.

Aunque los casinos ofrecen ruleta, póker y juegos de mesa, el verdadero motor económico son las tragamonedas: las slots funcionan de manera automatizada, tienen menores costos operativos y generan ingresos constantes durante todo el día. Por eso, las principales disputas empresariales giran alrededor de quién controla esas máquinas.

La preocupación por el juego online, el cierre de salas y los beneficiados

Entre los dirigentes sindicales, tanto del gremio local como de la Federación (cuyo vice es el mendocino Martín Caín), hay varias preocupaciones. Por una lado, la reestructuración de Juegos y Casinos, donde la letra del proyecto indica que habrá retiros voluntarios, reubicaciones en distintos lugares de los trabajadores y despidos con indemnización.

El artículo 20 indica:

a) Sistema de Retiro Voluntario: El personal que se acoja a este sistema recibirá una compensación indemnizatoria del ciento veinte por ciento (120%) de la indemnización.

b) Reubicación o incorporación voluntaria: al personal que fuera preseleccionado, se le ofrecerá una incorporación voluntaria a cualquier entidad, siempre que ello se ajuste a las necesidades de la entidad y medie aceptación expresa del interesado.

c) El vínculo laboral del personal que no quedara comprendido en ninguna de las opciones precedentes se extinguirá transcurrido el plazo de seis (6) meses previsto en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 560/73, debiéndose liquidar y abonar la indemnización allí establecida.

De los 480 empleados del Instituto de Juegos y Casinos, los trabajadores creen que serán desvinculados 150, pero no tienen una confirmación oficial. Como contó MDZ, lo que se sabe es que los 80 que son parte de los juegos vivos no seguirán ocupando esos roles.

Otro de los asuntos que preocupa es que, según aseguran, se desalienta el juego en los casinos públicos pero no en los privados.

Sobre las plataformas online también hay planteos, especialmente porque en las salas que son presenciales se pide documento nacional de identidad y menores de 18 años están impedidos de ingresar, mientras que en las plataformas el acceso para los menores es más sencillo.