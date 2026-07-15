Anses continúa con el calendario de pagos: quiénes cobran este miércoles

Más de un millón de jubilados y pensionados, junto a titulares de AUH, SUAF y Embarazo, recibirán sus haberes este miércoles 15 de julio, con un incremento del 2,15% y posible bono.

Anses continuará este miércoles con los pagos de jubilaciones, asignaciones y Pensiones No Contributivas.

Anses continuará este miércoles 15 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada cobrarán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo, Prenatal y Pensiones No Contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI.

El cronograma de julio se desarrolla con un aumento del 2,15% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En el caso de los jubilados y pensionados de menores ingresos, también continúa el bono previsional de hasta $70.000.

El calendario de Anses avanza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Shutterstock Quiénes cobran Anses este miércoles 15 de julio Este miércoles cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 4.

También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 4. En el caso de la Asignación por Embarazo, será el turno de las beneficiarias con DNI terminado en 2.

Además, comenzará una nueva jornada de pago para la Asignación por Prenatal, que alcanzará a los titulares con documentos terminados en 2 y 3. Por otra parte, Anses completará el calendario de las Pensiones No Contributivas con el pago a los beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 y 9.