Anses continúa con el calendario de pagos: quiénes cobran este miércoles
Más de un millón de jubilados y pensionados, junto a titulares de AUH, SUAF y Embarazo, recibirán sus haberes este miércoles 15 de julio, con un incremento del 2,15% y posible bono.
Anses continuará este miércoles 15 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada cobrarán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo, Prenatal y Pensiones No Contributivas, de acuerdo con la terminación del DNI.
El cronograma de julio se desarrolla con un aumento del 2,15% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En el caso de los jubilados y pensionados de menores ingresos, también continúa el bono previsional de hasta $70.000.
Quiénes cobran Anses este miércoles 15 de julio
Este miércoles cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 4.
También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 4. En el caso de la Asignación por Embarazo, será el turno de las beneficiarias con DNI terminado en 2.
Además, comenzará una nueva jornada de pago para la Asignación por Prenatal, que alcanzará a los titulares con documentos terminados en 2 y 3. Por otra parte, Anses completará el calendario de las Pensiones No Contributivas con el pago a los beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 y 9.
Qué otras prestaciones siguen vigentes
Continúan disponibles las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción para todas las terminaciones de DNI. También permanece habilitado el pago de la Asignación por Maternidad para todos los documentos, dentro del período establecido por Anses.