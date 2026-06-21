Máxima tensión para la firma: el diálogo con Irán se complica tras las amenazas de Trump

Las advertencias de Trump sobre posibles ataques a Teherán si Hezbolá persiste con las hostilidades en el Líbano impactaron en las conversaciones.

Las negociaciones diplomáticas clave que se desarrollan en Suiza han entrado en un escenario de extrema complejidad. Los recientes reportes de los medios estatales de Irán confirman que los diálogos se tensaron al máximo luego de que Donald Trump amenazara públicamente con reanudar los ataques militares contra la República Islámica si el grupo chiita Hezbolá continúa "causando problemas" en el Líbano.

La agencia estatal de noticias iraní, IRNA, reflejó de inmediato el clima de hostilidad que se vive en las delegaciones, sugiriendo que las conversaciones han "entrado en una fase difícil" tras lo que catalogaron como una declaración abiertamente "insultante" por parte del mandatario estadounidense.

¿Ruptura o continuidad en Suiza? En las últimas horas, la incertidumbre creció tras la difusión de múltiples informes que indicaban que la delegación iraní se habría retirado de las mesas de diálogo en Ginebra a modo de protesta. Sin embargo, la continuidad del proceso sigue en pie por canales oficiales.

Un funcionario internacional con conocimiento directo de las negociaciones aseguró en estricto off the record a la agencia AP que la delegación de Irán continúa participando activamente en los diálogos y que, hasta el momento, no han manifestado a los mediadores suizos ninguna intención formal de retirarse del recinto.

La advertencia del Parlamento iraní El cruce de declaraciones elevó las alertas en la comunidad internacional. Previamente, el jefe negociador iraní y actual presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, le había enviado un mensaje directo a la Casa Blanca recomendando a los funcionarios estadounidenses que "tengan cuidado" con la retórica empleada.