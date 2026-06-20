Donald Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz tras el nuevo bloqueo de Irán

Las declaraciones de Trump se dan luego de que Irán cerrara nuevamente el estrecho de Ormuz tras los recientes ataques de Israel al Líbano.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posteó recientemente en su cuenta de Truth Social que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante de 60 días.

"NO habrá PEAJES en el Estrecho de Ormuz durante 60 días durante el período de alto el fuego, y NO habrá PEAJES después de que expire el período de 60 días, a menos que sean impuestos por y para los Estados Unidos de América, en caso de que el acuerdo no se complete, por los servicios prestados como el Ángel Guardián de los países de Oriente Medio con el propósito de obtener el reembolso de costos pasados, presentes y futuros. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT", escribió el mandatario.

Cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán Las declaraciones de Trump se dan luego de que Irán cerrara nuevamente el estrecho de Ormuz tras los recientes ataques de Israel al Líbano, en donde fallecieron siete personas.

El país comandado por Benjamín Netanyahu lanzó una serie de misiles a dicho país a pesar del alto al fuego decretado entre Washington y Teherán, aunque Irán señaló directamente a los Estados Unidos como culpable por dicho ataque.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.