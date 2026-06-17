Estos son los puntos clave del acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Donald Trump hizo público este miércoles el texto del acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

El memorando de entendimiento de 14 párrafos debe ser firmado por ambos países el viernes en Suiza.

Estos son algunos puntos clave del acuerdo:

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FUENTE: BBC