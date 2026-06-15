La pesadilla política que supone para Netanyahu el acuerdo de EE.UU. con Irán

¿Cómo es posible que el hombre que se autoproclamó "el susurrador político de Washington", con influencia real sobre los políticos estadounidenses, haya sido marginado de forma tan rotunda e insultado tan públicamente por su aliado clave en EE.UU.?

¿Cómo es posible que el hombre que convirtió el enfrentamiento con Irán en el eje central de la política de seguridad de Israel termine la guerra con un Irán, posiblemente, en una posición más fuerte?

¿Y cómo puede su antigua y mancillada imagen política como el "Señor de la Seguridad" de Israel sobrevivir a la exigencia de Washington y Teherán de que Israel cese los ataques contra Hezbolá en Líbano, meses antes de las elecciones generales israelíes?

Las opciones a las que se enfrenta Netanyahu ahora no son buenas.

El líder de la oposición, Yair Lapid, las resumió el lunes en el Parlamento como "o bien un enfrentamiento directo y destructivo con nuestro mayor aliado, o bien una rendición sumisa de los intereses israelíes".

La valoración, salpicada de improperios, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la cual Netanyahu no demostró criterio al ordenar un ataque contra Beirut el domingo, ha sido aprovechada por sus rivales políticos y por los comentaristas de los medios, pocos meses antes de las elecciones de octubre.

Pero las reacciones de miembros del propio partido de Netanyahu, el Likud, y de ministros de extrema derecha de su coalición de gobierno, también muestran la presión a la que se enfrenta desde su propio bando —sobre todo por la exigencia de Teherán de que el alto el fuego abarque "operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano".

"El acuerdo de Trump no nos vincula", escribió el lunes en las redes sociales el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir.

"No somos parte de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad".

AFP via Getty Images El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, ha rechazado el acuerdo de alto el fuego de Trump.

"Israel seguirá protegiéndose", me dijo el diputado del Likud Ariel Kallner, aunque no aclaró si eso significa que Israel continuará con sus ataques.

"Haremos lo que tengamos que hacer. Y esperamos que nuestros amigos nos comprendan", afirmó.

"A veces hay desacuerdos entre aliados, y los aliados también deben comprender a sus aliados cuando estos se encuentran en peligro".

Sima Shine, exfuncionaria del Mossad y especialista en Irán, dijo: "Es difícil entender por qué los estadounidenses lo aceptaron".

"Al permitir que Irán decida lo que sucederá en Líbano, Estados Unidos le está dando a Irán la posibilidad de seguir apoyando a Hezbolá y de asegurarse de que Hezbolá sea un actor político importante en la escena libanesa", añadió.

"Israel no está contento con eso, ni el establecimiento de seguridad ni el político".

En medio de la variedad de críticas e indignación procedentes de todo el espectro político, el primer ministro de Israel ha estado ausente.

Aunque suele ser rápido a la hora de proclamar la victoria, algunos interpretan su actual silencio como una señal de la dificultad a la que se enfrenta a la hora de decidir sus próximos pasos.

La seguridad ha sido la piedra angular de la oferta de Netanyahu a los votantes durante décadas. Pero ese es un mensaje cada vez más difícil de transmitir.

Su respuesta a los devastadores ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 fue cambiar la política de seguridad de Israel hacia un enfoque más agresivo: anticiparse a las amenazas en lugar de contenerlas.

Cambiar Medio Oriente eliminando las amenazas a las que se enfrentaba Israel fue su solución a esa crisis.

Pero, aunque las fuerzas israelíes han arrasado gran parte de Gaza y han matado a más de 73.000 personas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, este grupo sigue controlando la mitad del territorio y reafirmando su poder allí.

Mientras tanto, el plan de paz negociado por Estados Unidos y una administración para Gaza designada por Washington siguen estancados en el limbo, ocho meses después de que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego.

AFP via Getty Images Hamás sigue controlando la mitad de Gaza.

Una estrategia al límite

El nuevo enfoque de Netanyahu en materia de seguridad ha llevado a las fuerzas israelíes a ocupar amplias zonas de Gaza, Líbano y Siria.

Esta medida cuenta con el apoyo de muchos israelíes y es poco probable que termine antes de las elecciones, pero también está llevando al límite los recursos militares y los reservistas de Israel, sin que se vislumbre una salida diplomática clara.

Las repetidas rondas de conflicto con Hezbolá y el régimen iraní no han eliminado a los principales enemigos de Israel, sino que han dejado a Teherán en manos de líderes más radicales, con menos temor al poderío estadounidense-israelí y mayor influencia a través del estrecho de Ormuz.

Ahora, el archienemigo de Israel parece ser quien ejerce influencia sobre su principal aliado.

"El fracaso de Israel exige una reevaluación de su estrategia hacia Teherán. El país debe formular prioridades más realistas y moderadas", según Danny Citrinowicz, investigador sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés).

"Cualquier movimiento militar israelí que se perciba en Washington como un intento de sabotear el acuerdo se enfrentará previsiblemente a una dura respuesta de EE.UU.", afirmó en un artículo para el diario Israel Hayom.

"A diferencia de lo que ocurría durante la administración Obama, cuando Benjamin Netanyahu podía intentar eludir a la Casa Blanca movilizando el apoyo del Congreso y de la opinión pública estadounidense, esas opciones apenas existen en este momento".

El argumento con el que Netanyahu se ha dirigido a los votantes israelíes ha sido durante mucho tiempo que sus políticas y su habilidad política constituyen la mejor protección frente a las amenazas regionales; esa promesa parece quedar cada vez más desfasada por los acontecimientos.

Un cambio de régimen en Irán podría haber rescatado su imagen política y su discurso electoral.

En cambio, su nuevo enfoque en materia de seguridad le ha dejado ante la disyuntiva de elegir entre la confrontación o la rendición, no frente a un enemigo, sino frente a un aliado.

BBC

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FUENTE: BBC